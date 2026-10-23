Η Χαμάς εξέδωσε πρωτοφανή απειλή για νέα επίθεση τύπου 7ης Οκτωβρίου προς το Ισραήλ

Η Χαμάς απείλησε ανοιχτά πως θα επαναλάβει τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, την ώρα που αυξάνονται οι πιέσεις προς την οργάνωση για τον αφοπλισμό της.

Σε μια πρωτοφανή προειδοποίηση προς το Ισραήλ προχώρησε η Χαμάς, διαμηνύοντας πως είναι έτοιμη να επαναλάβει την πολύνεκρη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με αποκαλύψεις, η τρομοκρατική οργάνωση δήλωσε έτοιμη να εξαπολύσει νέο κύμα βίας εναντίον στόχων στο Ισραήλ, την Ιουδαία, τη Σαμάρεια αλλά και το εξωτερικό μόλις παρουσιαστεί η πρώτη ευκαιρία.

Τη συγκεκριμένη απειλή μετέφερε στην ισραηλινή ηγεσία ο ανθρωπιστικός συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών, Ραμίζ Αλακμπάροφ, μετά από κατ' ιδίαν συνάντηση που είχε με υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στο γραφείο του στη Γάζα.

Οι λόγοι πίσω από τη νέα απειλή

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα στελέχη της οργάνωσης παραδέχθηκαν στον εκπρόσωπο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι αντιμετωπίζουν σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα και χάνουν σταδιακά τον έλεγχο στη Λωρίδα της Γάζας. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις συνεχιζόμενες ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και στη μετατόπιση της οριογραμμής των συνόρων.

Παράλληλα, η ηγεσία της Χαμάς εξέφρασε την ενόχλησή της για τις κινήσεις του επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος ακύρωσε τις προγραμματισμένες εκλογές.

Η απειλή της οργάνωσης χαρακτηρίζεται από διπλωματικούς κύκλους ως πρωτοφανής ως προς την αμεσότητά της, την ίδια στιγμή που διεθνείς μεσολαβητές αξιώνουν τον πλήρη αφοπλισμό της ως απαράβατο όρο για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας.

Εξοντώθηκε ο εμπλεκόμενος στη δολοφονία της Σάνι Λουκ

Η κλιμάκωση των απειλών συμπίπτει με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού για την εξουδετέρωση του Ταμέρ Μοχάμεντ Ιμπραχίμ αλ Σαμπάχ. Ο συγκεκριμένος διοικητής αποτελούσε το τελευταίο ασύλληπτο μέλος του πυρήνα της Χαμάς που ευθύνεται για την απαγωγή και τη δολοφονία της 22χρονης Γερμανίδας με ισραηλινή υπηκοότητα, Σάνι Λουκ, κατά τη διάρκεια του μουσικού φεστιβάλ Nova.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις, ο τρομοκράτης σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στη βόρεια Γάζα, καθώς σχεδίαζε νέες επιθέσεις. Παρά τις προσπάθειες για εκεχειρία, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, αφήνοντας πίσω τους βαρύ φόρο αίματος και στις δύο πλευρές.

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