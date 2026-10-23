Τζ. Κ. Ρόουλινγκ: «Είμαι αηδιασμένη με γυναίκες που στηρίζουν τα τρανς ζητήματα» - Η συγγραφέας του Χάρι Πότερ επανέρχεται

Σε νέο δοκίμιο, η δημιουργός του Χάρι Πότερ υπερασπίζεται τις απόψεις της για τα φύλα, ενώ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει νομικά ευάλωτες γυναίκες.

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ επανέρχεται στη διαμάχη γύρω από τις απόψεις της για τα τρανς ζητήματα, δηλώνοντας ότι αισθάνεται «σοκαρισμένη και αηδιασμένη» από γυναίκες που, όπως υποστηρίζει, την έχουν επικρίνει επειδή υπερασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών και τη διατήρηση χώρων αποκλειστικά για εκείνες. Σε νέο δοκίμιο, έξι χρόνια μετά την αρχική της παρέμβαση το 2020, η συγγραφέας του «Χάρι Πότερ» ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει αλλάξει στάση και ότι σκοπεύει να συνεχίσει να τοποθετείται δημόσια.

Στο κείμενό της, που δημοσιεύτηκε στην προσωπική της ιστοσελίδα, η Ρόουλινγκ αναφέρεται στις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι θέσεις της, αλλά και στις απειλές που, όπως λέει, έχει δεχτεί τα τελευταία χρόνια, ενώ υπερασπίζεται τη δράση της υπέρ γυναικών που έχουν βιώσει κακοποίηση ή σεξουαλική βία, καθώς και την οικονομική υποστήριξη που παρέχει σε γυναίκες οι οποίες επιδιώκουν να προστατεύσουν νομικά τα δικαιώματά τους.

Οι απειλές και η διαμάχη για τους χώρους μόνο για γυναίκες

Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι η διαφωνία της με αυτό που περιγράφει ως κυρίαρχη τάση του τρανς ακτιβισμού έχει οδηγήσει όχι μόνο σε δημόσια κριτική, αλλά και σε απειλές θανάτου, βιασμού και βασανιστηρίων. Όπως αναφέρει, η δημοσιότητα και οι αντιδράσεις δεν έχουν επηρεάσει αισθητά την καθημερινότητά της, αναγνωρίζει όμως ότι η οικονομική της άνεση την προστατεύει από δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άλλες γυναίκες.

Στο επίκεντρο της επιχειρηματολογίας της βρίσκονται οι χώροι που προορίζονται αποκλειστικά για γυναίκες, όπως τα αποδυτήρια και οι υπηρεσίες υποστήριξης γυναικών που επέζησαν από σεξουαλική βία. Η Ρόουλινγκ θεωρεί ότι η διατήρησή τους συνδέεται με την ασφάλεια και τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών, ωστόσο οι απόψεις της αυτές έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από υποστηρικτές των τρανς δικαιωμάτων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τέτοιες θέσεις αποκλείουν και στιγματίζουν τα τρανς άτομα. Η ίδια απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι επιθυμεί να στερηθούν οι τρανς άνθρωποι τα δικαιώματά τους, αναγνωρίζοντας στο δοκίμιό της ότι υπάρχουν ευάλωτα άτομα που χρειάζονται προστασία. Παράλληλα, επιμένει στη διαφωνία της με τις αντιλήψεις για την ταυτότητα φύλου που, κατά την άποψή της, συγκρούονται με τα δικαιώματα των γυναικών.

Η οικονομική στήριξη και η υπόσχεση ότι θα συνεχίσει να μιλά

Η Ρόουλινγκ επικαλείται την πολυετή χρηματοδότηση δομών που στηρίζουν γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία ή σεξουαλική επίθεση. Όπως σημειώνει, στο παρελθόν είχε δεχτεί επικρίσεις και για τη δημόσια υποστήριξή της σε μονογονεϊκές μητέρες, ενώ σήμερα θεωρεί ότι ορισμένες γυναίκες που την καταδικάζουν δεν έχουν βιώσει τις ίδιες οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες με τις γυναίκες που χρειάζονται τέτοιες υπηρεσίες.

Η συγγραφέας, η περιουσία της οποίας εκτιμήθηκε φέτος στα 975 εκατομμύρια λίρες από τη λίστα των Sunday Times, αναγνωρίζει ότι βρίσκεται σε προνομιακή θέση, καθώς δεν εξαρτάται από την εργασία ή τις κρατικές υπηρεσίες για την επιβίωσή της. Συγκρίνει μάλιστα αυτή την ασφάλεια με τη δική της παλαιότερη εμπειρία οικονομικής δυσχέρειας και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στο κόστος μιας δικαστικής διαμάχης.

Η δημόσια αντιπαράθεση γύρω από τις θέσεις της έχει επεκταθεί και στον κόσμο του «Χάρι Πότερ», με την Έμα Γουάτσον, τον Ντάνιελ Ράντκλιφ και τον Ρούπερτ Γκριντ να έχουν στο παρελθόν εκφράσει τη διαφωνία τους με τις τοποθετήσεις της συγγραφέα για τα τρανς ζητήματα. Παρά τις αντιδράσεις, η Ρόουλινγκ δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τόσο τις δημόσιες παρεμβάσεις της όσο και την οικονομική ενίσχυση γυναικών που χρειάζονται νομική υποστήριξη. Όπως καταλήγει, θέλει να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες στην περιοχή της θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης μετά από σεξουαλική βία, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με επίκεντρο τις δικές τους ανάγκες.

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