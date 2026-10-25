Μέγκαν Μαρκλ: «Δεν θα δεις ποτέ τα εγγόνια σου» – Η τελευταία επιστολή στον πατέρα της

Η δούκισσα του Σάσεξ φέρεται να έστειλε στον πατέρα της μια τελευταία επιστολή ενώ νοσηλευόταν στις Φιλιππίνες, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα του επιτρέψει να γνωρίσει τα εγγόνια του.

Μια επιστολή που φέρεται να έβαλε οριστικό τέλος σε μια ήδη διαλυμένη σχέση πατέρα και κόρης βρίσκεται στο επίκεντρο των νέων αποκαλύψεων για τη Μέγκαν Μαρκλ και τον Τόμας Μαρκλ.

Η δούκισσα του Σάσεξ φέρεται να ενημέρωσε τον πατέρα της ότι γνώριζε για σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του σχετικά με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, ξεκαθαρίζοντάς του ότι δεν θα αποκτούσε ποτέ επαφή με τα εγγόνια του, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

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