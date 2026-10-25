Μόνο όσοι έχουν OCD θα την καταλάβουν: Η Τζένα Ορτέγκα μετρά μέχρι το 71 και χαλάει η μέρα της από μια λάθος κάλτσα
Έχεις γυρίσει ποτέ πίσω για να ελέγξεις αν κλείδωσες την πόρτα ή έχεις νιώσει ότι κάτι στην καθημερινή σου ρουτίνα πρέπει να γίνεται πάντα με ακριβώς τον ίδιο τρόπο; Οι μικρές συνήθειες μπορούν να μας προσφέρουν μια αίσθηση ασφάλειας - ακόμη κι αν μερικές φορές μοιάζουν με προσωπικούς, απαράβατους κανόνες που δεν επιδέχονται διαπραγμάτευση. Η Τζένα Ορτέγκα γνωρίζει πολύ καλά αυτή την εμπειρία.
Η πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς του Netflix «Wednesday» αποκάλυψε στη νέα συνέντευξή της στη Vogue, ότι ζει με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD) από τα 7 χρόνια της. Αν ζεις και εσύ με OCD, ήρθε η ώρα να παρηγορηθείς. Η ηθοποιός περιγράφει τις «τελετουργίες» που ακολουθεί μέχρι σήμερα και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να τις διαχειρίζεται. Η Τζένα Ορτέγκα ξέρει πως κάποιες μάχες είναι χαμένες, ωστόσο όσο μεγαλώνει τόσο βελτιώνεται η απόδοση της προσπάθειας να ελέγξει αυτό που της συμβαίνει.
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