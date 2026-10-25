Μόνο όσοι έχουν OCD θα την καταλάβουν: Η Τζένα Ορτέγκα μετρά μέχρι το 71 και χαλάει η μέρα της από μια λάθος κάλτσα

Η Τζένα Ορτέγκα μιλά για την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, τις καθημερινές συνήθειες που τη συνοδεύουν και όσα τη βοηθούν να διαχειρίζεται τα συμπτώματά της.

Έχεις γυρίσει ποτέ πίσω για να ελέγξεις αν κλείδωσες την πόρτα ή έχεις νιώσει ότι κάτι στην καθημερινή σου ρουτίνα πρέπει να γίνεται πάντα με ακριβώς τον ίδιο τρόπο; Οι μικρές συνήθειες μπορούν να μας προσφέρουν μια αίσθηση ασφάλειας - ακόμη κι αν μερικές φορές μοιάζουν με προσωπικούς, απαράβατους κανόνες που δεν επιδέχονται διαπραγμάτευση. Η Τζένα Ορτέγκα γνωρίζει πολύ καλά αυτή την εμπειρία.

Η πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς του Netflix «Wednesday» αποκάλυψε στη νέα συνέντευξή της στη Vogue, ότι ζει με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD) από τα 7 χρόνια της. Αν ζεις και εσύ με OCD, ήρθε η ώρα να παρηγορηθείς. Η ηθοποιός περιγράφει τις «τελετουργίες» που ακολουθεί μέχρι σήμερα και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να τις διαχειρίζεται. Η Τζένα Ορτέγκα ξέρει πως κάποιες μάχες είναι χαμένες, ωστόσο όσο μεγαλώνει τόσο βελτιώνεται η απόδοση της προσπάθειας να ελέγξει αυτό που της συμβαίνει.

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