Ο Χάρι Στάιλς κι άλλοι 7 διάσημοι που έχουν βιώσει αμήχανες στιγμές με θαυμαστές

Από έναν επίμονο θαυμαστή μέχρι έναν νεκρό καρχαρία, 7 διάσημοι και οι πιο παράξενες εμπειρίες τους

Ο Χάρι Στάιλς ήθελε απλώς να απολαύσει μια χαλαρή βόλτα στη Νέα Υόρκη, όμως ένας θαυμαστής που τον ακολουθούσε για να του ζητήσει αυτόγραφο φαίνεται πως είχε άλλα σχέδια. Το περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα γνώριμο πρόβλημα για τους διάσημους: τι συμβαίνει όταν ο ενθουσιασμός των θαυμαστών ξεπερνά τα όρια;

Και μπορεί η ιστορία του τραγουδιστή να έγινε πρόσφατα θέμα συζήτησης, όμως δεν είναι η μόνη που προκαλεί έκπληξη. Από έναν νεκρό καρχαρία και ένα μωρό που αφέθηκε έξω από το σπίτι μιας διάσημης τραγουδίστριας μέχρι μια θαυμάστρια που εισέβαλε στο ντους ηθοποιού για να μάθει ένα τηλεοπτικό μυστικό, οι παρακάτω ιστορίες αποδεικνύουν ότι μερικές φορές η πραγματικότητα ξεπερνά κάθε φαντασία. Και ναι, όλα αυτά έχουν συμβεί σε διάσημους που απλώς βρέθηκαν μπροστά σε κάποιον θαυμαστή τους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr