Τσάπας: «Ό,τι κατέθεσα, είναι πέρα για πέρα αληθινά...»

Ο Βαγγέλης Τσάπας φιλοξενήθηκε στον ΑΝΤ1 και πήρε θέση για όλες τις εξελίξεις, γύρω από το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ, ενώ αποκάλυψε πως είναι ένας από τους μάρτυρες κατηγορίας!

Μιλώντας στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού στον ANT1, ο πρώην διοικητικός ηγέτης του Ιωνικού, Βαγγέλης Τσάπας τοποθετήθηκε γύρω από τις εξελίξεις που υπάρχουν σχετικά με το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Μάλιστα αποκάλυψε πως ήξερε το ρίσκο όταν βγήκε και μίλησε δημόσια και είναι ένας από τους μάρτυρες κατηγορίας στην υπόθεση με τη χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βαγγέλης Τσάπας:

Γιατί να καταστρέφετε πέντε χρόνια η ζωή μου με τέτοια δημοσιεύματα. Επειδή αυτά έχουν εγκριθεί, έγραφαν τότε πως εγώ εκμεταλλεύτηκα τον Σεΐχη του Κατάρ. Κανείς δεν έγραψε ότι εγώ ζημιώθηκα από αυτή την ιστορία. Θα ήθελα σας παρακαλώ να αποκατασταθεί αυτό και για την ψυχική μου υγεία και για τα πάντα. Η απόφασή μου να βγω να μιλήσω, ήξερα πως δεχθώ πάλι τη λάσπη του 21. Ήξερα το ρίσκο. Με στενοχωρεί ότι χρησιμοποιείτε τώρα πράγματα από το παρελθόν, αλλά δεν πειράζει. Αποφάσισα να μιλήσω διότι όταν ήρθαν στα αυτιά μου κάποια πράγματα. Τον Κύριο Λιόλιο τον ξέρω από το 2014 και τον κύριο Μαυραγάνη από το 2018. Γνωριστήκαμε όταν ήμουν εγώ στον Φάρο. Ό, τι κατέθεσα, είναι πέρα για περα αληθινά κατά την άποψή μου. Όλα μπορούν να αποδειχθούν ωστόσο αυτό θα το κρίνει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής.

Δεν είμαι οπαδός καμίας ομάδας, μου είναι αδιάφορο. Όταν είσαι μέσα στα παιχνίδια αυτά δεν μπορείς να είσαι οπαδός. Δε με ενδιαφέρει από αυτή την ιστορία, καμία ομάδα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν είμαι οπαδός. Στο παρελθόν ήμουν ΠΑΟΚ. Τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής μου την έχω κάνει όμως κόντρα στον ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι έφτασαν στα αυτιά μου οι ιστορίες με τα παιδιά, κυκλοφορούν αυτά στον χώρο του μπάσκετ, όταν τα άκουσα, εξερράγην. Εγώ προσωπικό εναντίον του κυρίου Λίολιου γιατί να έχω; Η προσωπική σχέση μας τελείωσε τον Σεπτέμβριο του 2021. Γιατί να μου κάνει εμένα μήνυση ο Λιόλιος, από το 2022; Είναι δυνατόν να βρισκόμαστε στο 2026 και να μην ξέρω εγώ τίποτα για αυτή τη μήνυση. Με αδιάφορο τρόπο χώρισα με τον Λιόλιο. Τελευταία φορά βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο της Γενεύης, εγώ με την οικογένειά μου και αυτός με τον κύριο Ζήση και τον κύριο Σβερκούνο. Είμαι στεναχωρημένος από τις εικόνες που βλέπω. Εγώ δεν έχω κανένα μίσος και καμία εκδίκηση. Δεν έχω μίσος σαν άνθρωπος. Για κανέναν. Αναλαμβάνω πλήρως όλα μου τα λάθη, διότι αυτές οι πράξεις που βγαίνουν είναι τελείως λανθασμένες, δεν το παίζω έξυπνος.

Είμαι από το 2004 στον αθλητισμό. Εγώ ξεκίνησα ένας από τους πιο καθαρούς ανθρώπους στον χώρο και τρώγαμε τη μια σφαγή μετά την άλλη. Όλα έχουν κατατεθεί πλήρως στον εισαγγελέα, για αυτό η έρευνα ξεκινάει από το 2016. Αν κρίνεται ότι είμαι αναξιόπιστος μάρτυρας, αυτό είναι δικαίωμά σας. Σε δική μου κατάσταση πριν το "16 δεν είχε πέσει κάτι στην αντίληψή μου. Δεν ήταν δική μου ομάδα ο Φάρος Λάρισας. Έπρεπε όμως να σωθεί η ομάδα για να πουληθεί μετά στη Λήμνο. Θα σας πω το εξής. Είπα κάτι για εκείνον τον αγώνα με τον Γιαννάκη.

Βγήκε και ο κύριος Γιαννάκης να πάει να κάνει παράσταση κατηγορίας. Αυτά βγήκαν χθες, σήμερα είπε πως θέλει να μιλήσει. Αποδεικνύουν πλήρως αυτά που είπα. Θέλω να τελειώσουμε εδώ για αυτό το κομμάτι, γιατί ίσως κάνω και λάθος. Ήθελα να πω το κίνητρό μου, δεν εξυπηρετώ κανένα συμφέρον, θέλω να εξιλεωθώ για τα λάθη μου στο παρελθόν. Το οφείλω στον εαυτό μου να βγω και να πω την αλήθεια. Αν μου επιφέρει κάποιο κόστος, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Όταν πήγα στον εισαγγελέα, δεν ήξερα τι θα γίνει. Για εμένα όπως το νιώθω, είναι άδικο να... πυροβολούμαι με ψεύτικα δημοσιεύματα για ακόμα μια φορά στη ζωή μου. Αυτά με τα σχολικά ήταν η αφορμή για να μιλήσω. Εγώ ήξερα τα πράγματα από μέσα, και όσα έλεγαν με εξαγρίωναν, ωστόσο αυτό με τα παιδιά ξεχείλισαν το ποτήρι. Ο αγώνας της Αναγγένησης Πάτρας με το Κολλέγιο Θεσσαλονίκης.

Δεν υπάρχει πλευρά του κυρίου Μπουρούση στην ΕΟΚ, υπήρχε πλευρά του Παναγιώτη Φασούλα και μαζί του συντάχθηκα στις εκλογές της Ομοσπονδίας. Εγώ ήμουν σε χαμηλές κατηγορίες το 2016, δε θέλω να πάρω θέση για την κατάσταση του ελληνικού μπάσκετ τότε. Υπάρχουν άνθρωποι πιο σημαντικοί από εμένα στο μπάσκετ, οι οποίοι ξέρουν πράγματα και πρέπει να πάνε την ιστορία παρακάτω. Αν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής κρίνουν ότι όσα είπα είναι λάθος, αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες μου».