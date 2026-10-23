Έκρηξη σε εργοστάσιο προκάλεσε σκηνικό βγαλμένο από ταινία τρόμου στις ΗΠΑ: Οι αρχές εκκένωσαν την περιοχή (vid)

Η πυκνή ομίχλη που προκλήθηκε μετά από έκρηξη σε εγκατάσταση χημικών στο Οχάιο, έκανε το Τολέδο να θυμίζει σκηνικό από ταινία τρόμου, με τις αρχές να διατάζουν εκκενώσεις και περιορισμό μετακινήσεων

Σκηνικό που θύμιζε τη σκοτεινή ατμόσφαιρα του βιντεοπαιχνιδιού και της ταινίας Silent Hill διαμορφώθηκε στο Τολέδο του Οχάιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από έκρηξη σε εγκατάσταση διανομής χημικών και διαρροή επικίνδυνης ουσίας. Οι Αρχές έθεσαν σε εφαρμογή μέτρα προστασίας, ζητώντας από κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή ή να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους.

Σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο WTOL11, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 20 Οκτωβρίου, στην κομητεία Lucas, με την πυκνή ομίχλη να καλύπτει την περιοχή και να κάνει ακόμα πιο απόκοσμη την εικόνα, προκαλώντας παράλληλα ανησυχία για το κατά πόσο η περιορισμένη ορατότητα συνδεόταν με τη διαρροή.

Εκκενώσεις και οδηγίες προστασίας για τους κατοίκους

Μετά το περιστατικό, οι αρμόδιες Αρχές διέταξαν την απομάκρυνση των κατοίκων που βρίσκονταν σε ακτίνα περίπου 1,6 χιλιομέτρων από την εγκατάσταση, ενώ παράλληλα, όσοι βρίσκονταν σε απόσταση έως 4,8 χιλιομέτρων κλήθηκαν να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους, περιορίζοντας την έκθεσή τους στο εξωτερικό περιβάλλον.

Η ουσία που, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διέρρευσε είναι ο μεθακρυλικός γλυκιδυλεστέρας, μια βιομηχανική χημική ένωση για την οποία υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με πιθανές καρκινογόνες ιδιότητες. Η αναφορά σε αυτές τις ιδιότητες δεν σημαίνει ότι έχει τεκμηριωθεί πως η συγκεκριμένη έκθεση προκάλεσε επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων.

Η ομίχλη ενίσχυσε την ανησυχία

Η πυκνή ομίχλη που είχε καλύψει το Τολέδο δυσκόλευε την ορατότητα και έκανε τους κατοίκους να αναρωτιούνται τι ακριβώς συνέβαινε έξω από τα σπίτια τους. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας κάτοικος περιέγραψε ότι δεν μπορούσε να δει τίποτα από το παράθυρό του και αναρωτήθηκε αν έπρεπε να εγκαταλείψει το σπίτι μαζί με τον σκύλο του. Η εικόνα της πόλης μέσα στην ομίχλη έφερε σε πολλούς στον νου το Silent Hill, γνωστό για το απόκοσμο περιβάλλον του, όπου η περιορισμένη ορατότητα και η πυκνή ομίχλη δημιουργούν μια αίσθηση απειλής.

Πέρα από την εντύπωση που προκάλεσε το σκηνικό, το βασικό ζήτημα παρέμενε η ασφάλεια των κατοίκων και η αντιμετώπιση της χημικής διαρροής. Οι οδηγίες των Αρχών για απομάκρυνση ή παραμονή σε εσωτερικούς χώρους είχαν στόχο τον περιορισμό της πιθανής έκθεσης, ενώ δεν υπάρχουν στο παρόν κείμενο επαρκή στοιχεία για την έκταση των επιπτώσεων στην υγεία ή για την τελική αποτίμηση του περιστατικού.

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