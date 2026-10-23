Δίκη Άλκη Καμπανού: Διεκόπη για τις 27 Νοεμβρίου το Εφετείο - «Εκτίω τη δική μου ποινή, ισόβια στον πόνο» (vid)

Διακόπηκε για τις 27 Νοεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Για τις 27 Νοεμβρίου διεκόπη η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού, η οποία εκδικάζεται στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Η διακοπή της διαδικασίας αποφασίστηκε από αίτημα συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας, ο οποίος επικαλέστηκε σοβαρούς λόγους υγείας.

Δώδεκα οπαδοί στο εδώλιο: Γιατί η δίκη ξεκινά από μηδενική βάση

Στο εδώλιο του δικαστηρίου πρόκειται να καθίσουν συνολικά δώδεκα οπαδοί, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί πρωτοδίκως για την επίθεση.

Στην πρωτοβάθμια δίκη, επτά από τους κατηγορουμένους είχαν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον πολυετείς ποινές ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι υπόλοιποι πέντε είχαν λάβει πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης για συνέργεια στην ίδια πράξη.

Η διαδικασία στο Εφετείο ξεκινά για τη συντριπτική πλειονότητα των κατηγορουμένων από μηδενική βάση, καθώς η εισαγγελική αρχή έχει ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, ζητώντας την επιβολή αυστηρότερων ποινών.

Η εισαγγελική έφεση στηρίζεται στη θέση ότι η μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ήταν εσφαλμένη και θα έπρεπε να διατηρηθεί η αρχική βαρύτερη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με άμεσο δόλο.

Παράλληλα, για τρεις από τους εμπλεκόμενους έχει ζητηθεί διαφορετικός νομικός χαρακτηρισμός της συμμετοχής τους, με την αναγνώριση ηθικής αυτουργίας και συναυτουργίας σε ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Η εισαγγελική έφεση δεν καλύπτει δύο από τους κατηγορουμένους, για τους οποίους διατηρείται το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Εκτός από τη στυγερή δολοφονία του Άλκη Καμπανού, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει και τις βίαιες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε βάρος των δύο φίλων του, οι οποίοι βρίσκονταν μαζί του κατά τη διάρκεια του αιματηρού περιστατικού.

Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί στις 27 Νοεμβρίου.

Συγκλονίζει η μητέρα του Άλκη: «Εκτίω τη δική μου ποινή, ισόβια στον πόνο»

Η μητέρα του Άλκη Καμπανού, Μελίνα Κακουλίδου, μίλησε μετά την εκ νέου αναβολή: «Βρίσκομαι στο σημείο μηδέν, με το ίδιο τραύμα. Σε αυτή τη δίκη, όμως, εκτίω κι εγώ τη δική μου ποινή, ισόβια στον πόνο. Δεν υπάρχει θεραπεία γι' αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δηλώσεις έκανε και ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιάννης Πουλτσίδης: «Ο Ιησούς ανέβηκε τον Γολγοθά μία φορά. Οι γονείς αυτοί και τα αδέλφια του αείμνηστου Άλκη είναι υποχρεωμένοι να ανέβουν δύο φορές για τη δικαίωση της μνήμης του. Υπάρχει η πιθανότητα αναβολής εκδίκασης της υπόθεσης, καθότι υπάρχει αδυναμία εξεύρεσης δικασίμων από το δικαστήριο. Θα δούμε, όλα είναι ρευστά».

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