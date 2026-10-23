Νέα επιστημονική μελέτη ανατρέπει τα δεδομένα για την «Έναστρη Νύχτα» του Βαν Γκογκ, τοποθετώντας την έμπνευση του πίνακα σε λίγο διαφορετική ημερομηνία.

Ομάδα Νοτιοκορεατών ερευνητών ανέλυσε τη θέση της Σελήνης, της Αφροδίτης και των αστέρων που απεικονίζονται στον πασίγνωστο πίνακα «Έναστρη Νύχτα» του Βίνσεντ βαν Γκογκ, προκειμένου να προσδιορίσει την ακριβή νύχτα που ο ζωγράφος ατένιζε τον ουρανό. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, η ημερομηνία αυτή ήταν η 22α Ιουλίου του 1889, δηλαδή ένας μήνας αργότερα από ό,τι εκτιμούσαν προηγούμενες μελέτες.

Η ουράνια διάταξη του αυγινού ουρανού στα τέλη Ιουλίου συμπίπτει απόλυτα με τον νυχτερινό ουρανό του πίνακα, επισημαίνει η σχετική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports του ομίλου Nature.

Για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα, οι επιστήμονες προσομοίωσαν τους νυχτερινούς ουρανούς του έτους εκείνου από το παράθυρο του θεραπευτηρίου Σεν Ρεμί όπου νοσηλευόταν ο καλλιτέχνης, διαπιστώνοντας πως μόνο ένα ξημέρωμα συγκέντρωνε τα ουράνια σώματα στην ίδια ακριβώς διάταξη.

Η απόκλιση στη φάση της Σελήνης

Μέχρι σήμερα επικρατούσε η άποψη ότι η «Έναστρη Νύχτα» δημιουργήθηκε τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς. Προγενέστερες αναλύσεις αστροφυσικών και ιστορικών της τέχνης είχαν προτείνει ως πιθανότερες ημερομηνίες τη 17η ή τη 19η Ιουνίου.

Ωστόσο, η νέα έρευνα αποκάλυψε ότι στα μέσα Ιουνίου η Σελήνη είχε φωτισμένο το 63% της επιφάνειάς της, ενώ στον πίνακα το φεγγάρι εμφανίζεται σαφώς πιο μικρό και λιγότερο φωτισμένο.

Αναλύοντας τη συμπεριφορά του δορυφόρου της Γης κατά τον μήνα Ιούλιο, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τη νύχτα της 22ας Ιουλίου η Σελήνη βρισκόταν σε φθίνουσα φάση με μόλις 28% φωτισμό. Αυτή η εικόνα ταιριάζει απόλυτα με το φεγγάρι που αποτύπωσε ο Βαν Γκογκ στον καμβά του.

Η επιβεβαίωση από τη θέση της Αφροδίτης

Εκτός από τη Σελήνη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν και τη θέση του πλανήτη Αφροδίτη για τη χρονολόγηση του έργου. Ανασυνθέτοντας το ουράνιο στερέωμα εκείνης της εποχής, εξέτασαν την ακριβή σχετική θέση του λαμπερού πλανήτη σε σχέση με τα υπόλοιπα άστρα.

Τα ευρήματα επιβεβαίωσαν πως η απόσταση και η γωνία της Αφροδίτης κατά τα ξημερώματα της 22ας Ιουλίου προσαρμόζονται στον πίνακα πολύ καλύτερα σε σύγκριση με τις ημερομηνίες του Ιουνίου, αποδεικνύοντας ότι ο ζωγράφος παρατηρούσε με μεγάλη ακρίβεια τον πραγματικό ουρανό.

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