Η βαλκανική πρωτεύουσα που αναδείχθηκε καλύτερος city break προορισμός στην Ευρώπη για το 2027

Η νούμερο ένα πόλη για city break στην Ευρώπη βρίσκεται πιο κοντά απ’ όσο νομίζετε.

Ένα σύντομο ταξίδι σε μια ευρωπαϊκή πόλη είναι η ιδανική ευκαιρία να γνωρίσετε νέους πολιτισμούς, να δοκιμάσετε ξεχωριστές γεύσεις και να ανακαλύψετε ιστορικά αξιοθέατα, ακόμη και μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο. Ποιοι είναι, όμως, οι κορυφαίοι προορισμοί για city break στην Ευρώπη το 2027;

Ο οργανισμός European Best Destinations παρουσιάζει τη λίστα με τις 10 καλύτερες πόλεις για city break, όπως προέκυψε από ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 11.000 ταξιδιώτες. Αρχικά, ανεξάρτητοι ταξιδιωτικοί δημοσιογράφοι είχαν επιλέξει 64 υποψήφιους προορισμούς, ενώ η τελική κατάταξη διαμορφώθηκε με βάση τις ψήφους του κοινού. Στην κορυφή βρίσκεται μια βαλκανική πρωτεύουσα που συνδυάζει ιστορία, γαστρονομία, διασκέδαση και ορεινά τοπία.

Διαβάστε την συνέχεια στο travelgo.gr