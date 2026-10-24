4 σειρές για το Σαββατοκύριακο - Δεν χρειάζεται να δεις τίποτε άλλο

Οι σειρές που θα κάνουν το Σαββατοκύριακό σου πιο όμορφο

Με αυτές τις σειρές είναι δεδομένο πως το Σαββατοκύριακο θα σε βρει στο σπίτι σου. Netflix, Disney+ και Cinobo θα σου κρατήσουν την καλύτερη παρέα. Αν έχεις χαθεί στις αμέτρητες προτάσεις και αναρωτιέσαι τι πραγματικό καλό να δεις, δώσε έμφαση στις ακόλουθες.

Ο Λουπέν επέστρεψε (επιτέλους) στο Netflix, με την τέταρτη σεζόν. Από τις σειρές που σημείωσαν τεράστια επιτυχία παγκόσμιως και που το «play» είναι η πρώτη κίνηση με το που μπεις στην πλατφόρμα.

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