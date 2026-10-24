4 σειρές για το Σαββατοκύριακο - Δεν χρειάζεται να δεις τίποτε άλλο
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Οι σειρές που θα κάνουν το Σαββατοκύριακό σου πιο όμορφο
Με αυτές τις σειρές είναι δεδομένο πως το Σαββατοκύριακο θα σε βρει στο σπίτι σου. Netflix, Disney+ και Cinobo θα σου κρατήσουν την καλύτερη παρέα. Αν έχεις χαθεί στις αμέτρητες προτάσεις και αναρωτιέσαι τι πραγματικό καλό να δεις, δώσε έμφαση στις ακόλουθες.
Ο Λουπέν επέστρεψε (επιτέλους) στο Netflix, με την τέταρτη σεζόν. Από τις σειρές που σημείωσαν τεράστια επιτυχία παγκόσμιως και που το «play» είναι η πρώτη κίνηση με το που μπεις στην πλατφόρμα.
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