Νίκος Καρβέλας: Ποιοι δύο τραγουδιστές φέρονται να πήραν το «πράσινο φως» για τα τραγούδια του μετά τη ρήξη με τη Βίσση

Ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Μιχάλης Ρακιντζής φέρονται να πήραν την έγκριση του Νίκου Καρβέλα για να ερμηνεύουν τραγούδια του, μετά τη ρήξη με την Άννα Βίσση.

Ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να έδωσε το «πράσινο φως» στον Γιάννη Πλούταρχο και τον Μιχάλη Ρακιντζή για να ερμηνεύουν τραγούδια του στις εμφανίσεις τους. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του Mega, οι δύο τραγουδιστές ήταν οι πρώτοι που επικοινώνησαν με τον συνθέτη, ζητώντας τη συγκατάθεσή του, μετά τις εξελίξεις στη σχέση του με την Άννα Βίσση.

Η απόφαση του Νίκου Καρβέλα για τα τραγούδια του

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεοπτικής εκπομπής, ο Νίκος Καρβέλας επιθυμεί να δίνει ο ίδιος την έγκρισή του σε κάθε καλλιτέχνη που θέλει να ερμηνεύσει τραγούδια του. Οι δύο τραγουδιστές φέρονται να επικοινώνησαν μαζί του τις προηγούμενες ημέρες και να έλαβαν θετική απάντηση.

Η πληροφορία έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση της διαμάχης του συνθέτη με την Άννα Βίσση, με την οποία έχει συνεργαστεί επί δεκαετίες, υπογράφοντας πολλές από τις γνωστές επιτυχίες της. Μέχρι στιγμής, ο Νίκος Καρβέλας δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις συγκεκριμένες πληροφορίες.



ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ