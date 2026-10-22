Σήμα κινδύνου για την Κένυα εκδίδουν οι ΗΠΑ: «Επανεξετάστε τα ταξίδια σας»

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε αυστηρή ταξιδιωτική οδηγία, καλώντας τους πολίτες να επανεξετάσουν τα ταξίδια τους στην Κένυα λόγω αυξημένης εγκληματικότητας.

Σε επίπεδο συναγερμού θέτει τους επίδοξους ταξιδιώτες το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, εκδίδοντας αυστηρή προειδοποίηση για όσους σχεδιάζουν να επισκεφθούν την Κένυα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους πολίτες να «επανεξετάσουν» σοβαρά τα ταξιδιωτικά τους σχέδια προς τη δημοφιλή αφρικανική χώρα, επικαλούμενο μια σειρά από σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά τους.

Ένοπλες επιθέσεις, ληστείες και ανεπαρκής αστυνόμευση

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του αμερικανικού υπουργείου, η βίαιη εγκληματικότητα μαστίζει την περιοχή. Τα περιστατικά περιλαμβάνουν ένοπλες καταλήψεις οχημάτων, ληστείες, εισβολές σε κατοικίες, σεξουαλικές επιθέσεις αλλά και απαγωγές με σκοπό την καταβολή λύτρων.

«Η τοπική αστυνομία συχνά αδυνατεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην εγκληματικότητα. Συχνοί είναι οι ένοπλοι που κινούνται με μοτοσικλέτες και διαπράττουν ληστείες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους ταξιδεύουν μόνοι τους, καθώς έχουν καταγραφεί περιστατικά επιθέσεων ακόμα και μέσα σε μπαρ ή ξενοδοχεία», σημειώνεται στην οδηγία.

Παράλληλα, οι αρχές επισημαίνουν ότι οι πολιτικές και οικονομικές διαδηλώσεις, οι απεργίες και οι διαμαρτυρίες αποτελούν συχνό φαινόμενο και ενδέχεται να μετατραπούν γρήγορα σε βίαια επεισόδια. Επιπλέον, υφίσταται διαρκής απειλή για τρομοκρατικές επιθέσεις χωρίς προειδοποίηση σε κυβερνητικά κτίρια, τουριστικά θέρετρα και συγκοινωνιακούς κόμβους.

Οι περιοχές που μπαίνουν σε «κόκκινο» συναγερμό

Αν και η χώρα συνολικά βρίσκεται στο επίπεδο ταξιδιωτικού κινδύνου 3 συγκεκριμένες περιοχές θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνες και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνιστά την πλήρη αποφυγή τους:

Ναϊρόμπι: Συνιστάται να αποφεύγονται παντελώς οι συνοικίες Ιστλί και Κιμπέρα λόγω του υψηλού κινδύνου εγκληματικότητας και απαγωγών. Παράκτιες και συνοριακές περιοχές: Πλήρης αποφυγή των κομητειών Γκαρίσα, Ουατζίρ, Μαντέρα, Λάμου, Τάνα Ρίβερ (εκτός του Εθνικού Πάρκου Τσάβο), καθώς και των παράκτιων περιοχών βόρεια του Μαλίντι λόγω τρομοκρατίας. Δυτικές και βόρειες περιοχές: Απαγόρευση μετακίνησης στις κομητείες Γουέστ Ποκότ, Τουρκάνα και Μαρσαμπίτ, ειδικά σε ζώνες 50 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Αιθιοπία, λόγω ταραχών.

Για όσους τελικά ταξιδέψουν, οι αμερικανικές αρχές συνιστούν τη διατήρηση χαμηλού προφίλ, αυξημένη επαγρύπνηση κατά τη χρήση μηχανημάτων αναλήψεων ή τραπεζών και ιδιαίτερη προσοχή στις νυχτερινές μετακινήσεις.

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