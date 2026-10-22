Εκατομμύρια ιστότοποι σε κίνδυνο: Τι είναι η PHP που προκάλεσε παγκόσμιο συναγερμό στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (vid)

Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει στις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εντόπισε κρίσιμα κενά ασφαλείας στη γλώσσα προγραμματισμού PHP.

Η τεχνητή νοημοσύνη εντόπισε σοβαρά κενά ασφαλείας στη δημοφιλή γλώσσα προγραμματισμού PHP, η οποία χρησιμοποιείται διεθνώς από τη δεκαετία του 2000 για τη δημιουργία και υποστήριξη ιστοσελίδων.

Κυβερνήσεις και εξειδικευμένες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας σε όλο τον κόσμο σπεύδουν να περιορίσουν τις επιπτώσεις αυτής της ανακάλυψης, προτρέποντας τους διαχειριστές να εγκαταστήσουν άμεσα μια νέα επείγουσα επιδιόρθωση ή να εξετάσουν το ενδεχόμενο να θέσουν τις πλατφόρμες τους προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Γιατί επηρεάζονται εκατομμύρια ιστοσελίδες;

Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Wiz χαρακτήρισε τις ευπάθειες ως τις σοβαρότερες που έχουν εντοπιστεί ποτέ από την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η OpenAI χαρακτήρισε την ανακάλυψη ως ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα ασφάλειας των τελευταίων ετών. Η PHP υποστηρίζει έναν τεράστιο αριθμό διαδικτυακών πλατφορμών, μεταξύ των οποίων ηλεκτρονικά καταστήματα, τη Βικιπαίδεια και το WordPress.

Το συγκεκριμένο ελάττωμα θα μπορούσε να επιτρέψει σε εισβολείς να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο των επηρεαζόμενων διακομιστών χωρίς έλεγχο ταυτότητας και να υποκλέψουν ευαίσθητα δεδομένα.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το πρόβλημα αφορά εκατομμύρια ιστότοπους, υπογραμμίζοντας πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστήσει τέτοιου είδους επιθέσεις πολύ πιο εύκολες και γρήγορες, με καταστροφικές συνέπειες εάν χάκερ ή ξένες δυνάμεις αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

Εκτός λειτουργίας κυβερνητικές πύλες και διεθνή ΜΜΕ

Η προειδοποίηση έχει ήδη προκαλέσει διακοπή λειτουργίας σε υπηρεσίες παγκοσμίως, από πλατφόρμες παιχνιδιών έως κυβερνητικές πύλες. Το Wikimedia έθεσε εκτός λειτουργίας ορισμένα από τα συστήματά του για προληπτικούς λόγους, ενώ αντίστοιχα μέτρα έλαβαν η φινλανδική κυβέρνηση, το δημοτικό συμβούλιο του Εδιμβούργου, το BBC και η ολλανδική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας. Παράλληλα, δημόσιοι φορείς στη Σκωτία έκλεισαν τις ιστοσελίδες τους, καθώς οι μη συντηρημένοι ιστότοποι μικρότερων οργανισμών βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

Οι προγραμματιστές της πλατφόρμας PHP κυκλοφόρησαν κατεπειγόντως ενημερώσεις για να διορθώσουν τα σφάλματα που παρέμεναν κρυμμένα στο λογισμικό επί χρόνια. Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ κάλεσε τους οργανισμούς να κατεβάσουν τα συστήματά τους αν δεν μπορούν να εφαρμόσουν αμέσως τα patches, προειδοποιώντας ότι το ελάττωμα αποτελεί άμεση οδό εκμετάλλευσης των βάσεων δεδομένων.

Παρόμοιες οδηγίες εξέδωσαν τα εθνικά κέντρα κυβερνοασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, της ΕΕ, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας, με την Ιαπωνίδα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι να ζητά άμεση δράση από τους πολίτες και τους διαχειριστές, προκρίνοντας την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των σελίδων ως αποτελεσματικό μέτρο μείωσης του ρίσκου.

Πώς το AI αποκάλυψε το κενό ασφαλείας

Τα κενά ασφαλείας εντοπίστηκαν από ερευνητές των εταιρειών Calif και Wiz με τη χρήση προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία έχουν την ικανότητα να αναλύουν πολύπλοκο κώδικα και να εντοπίζουν σφάλματα πολύ πιο γρήγορα από τον άνθρωπο.

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, τα υποκείμενα σφάλματα δεν ήταν καινούργια, αλλά αυτό που άλλαξε ήταν η ικανότητα έγκαιρου εντοπισμού τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Παρότι το AI προσφέρει ισχυρά εργαλεία για τον έλεγχο της ασφάλειας, παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα στους επιτιθέμενους να αναπτύσσουν ταχύτατα εργαλεία επίθεσης, γεγονός που καθιστά την άμεση αναβάθμιση του λογισμικού από τους διαχειριστές επιτακτική ανάγκη.

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