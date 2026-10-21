Το ταξίδι είναι για όλους: 70χρονοι έχουν διανύσει 83.000 χλμ. σε αυτοκινούμενο - Το μότο που άλλαξε την ζωή τους

Στα 70 και 72 τους, η Ρέινα και ο Πάκο έχουν διανύσει 83.000 χιλιόμετρα μέσα σε ένα αυτοκινούμενο, αποδεικνύοντας ότι η σύνταξη μπορεί να γίνει η αρχή μιας νέας περιπέτειας

Για τη Ρέινα, 70 ετών, και τον Πάκο, 72, η συνταξιοδότηση δεν σηματοδότησε το τέλος της περιπέτειας, αλλά την αρχή της. Τα τελευταία τρία χρόνια, το ζευγάρι από την Αργεντινή έχει διανύσει περίπου 83.000 χιλιόμετρα με το αυτοκινούμενό τους, ανακαλύπτοντας νέους τόπους και ανθρώπους. Η φιλοσοφία τους συνοψίζεται σε μία φράση: «Δεν έχουμε τη ζωή αγορασμένη και η μέρα είναι σήμερα».

Η απόφασή τους να ταξιδεύουν με το δικό τους όχημα γεννήθηκε μέσα στην πανδημία, όπου οι περιορισμοί και η αβεβαιότητα εκείνης της περιόδου τους έκαναν να αναζητήσουν έναν διαφορετικό τρόπο μετακίνησης, που θα τους προσέφερε μεγαλύτερη αυτονομία. Παράλληλα, είχαν έναν στόχο που ήθελαν να εκπληρώσουν μετά τη συνταξιοδότησή τους, να ταξιδέψουν όσο περισσότερο μπορούσαν.

Από την πανδημία σε ταξίδια χιλιάδων χιλιομέτρων

Παρότι έχουν καλύψει τεράστιες αποστάσεις, η Ρέινα και ο Πάκο δεν χαρακτηρίζουν τους εαυτούς τους ταξιδιώτες πλήρους απασχόλησης, αλλά προτιμούν τον όρο «περιστασιακοί ταξιδιώτες», καθώς συνήθως ξεκινούν μεγάλες διαδρομές κάθε τρεις ή τέσσερις μήνες. Οι εξορμήσεις τους μπορεί να διαρκέσουν επτά έως οκτώ μήνες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικές περιοχές με τον δικό τους ρυθμό.

Το μεγαλύτερο ταξίδι τους μέχρι σήμερα ήταν μια διαδρομή 25.000 χιλιομέτρων στη Νότια Αμερική, η οποία διήρκεσε οκτώ μήνες, έχοντας ξεκινήσει από τις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού, κατευθύνθηκαν προς την Καραϊβική και στη συνέχεια πήραν τον δρόμο της επιστροφής προς την Αργεντινή, περνώντας από την περιοχή του Αμαζονίου. Ένα μέρος της διαδρομής πραγματοποιήθηκε μέσω ποταμού, σε ένα πενθήμερο ταξίδι που τους οδήγησε στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Το όχημά τους είναι ένα πετρελαιοκίνητο Peugeot Boxer 2.2, μοντέλο του 2021, το οποίο είχαν αγοράσει ήδη διαμορφωμένο για διαμονή και ταξίδια. Ωστόσο, δεν άργησαν να κάνουν τις δικές τους αλλαγές, αξιοποιώντας την εμπειρία που απέκτησαν στην πρώτη μεγάλη διαδρομή τους, από την Ουσουάια, στο νοτιότερο άκρο της Αργεντινής, έως τη Λα Κιάκα, στα βόρεια της χώρας.

Οι γνωριμίες στον δρόμο και το μήνυμα για τη ζωή

Η ιστορία τους έγινε γνωστή μέσα από το κανάλι του YouTube "Pibitos Viajeros", το οποίο παρουσιάζει ανθρώπους που έχουν επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής μέσα από τα ταξίδια. Οι δημιουργοί του εντόπισαν το ζευγάρι σε χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ στη Βαλέρια ντελ Μαρ, παραθαλάσσια περιοχή της επαρχίας του Μπουένος Άιρες. Ένα αυτοκόλλητο στο όχημα με το όνομα του λογαριασμού τους στο Instagram στάθηκε η αφορμή για να επικοινωνήσουν και να οργανώσουν τη συνέντευξη.

Για τη Ρέινα και τον Πάκο, ωστόσο, η αξία των ταξιδιών δεν μετριέται μόνο με τα χιλιόμετρα ή τα μέρη που έχουν επισκεφθεί, αφού εξίσου σημαντικές είναι οι γνωριμίες, οι φιλίες και οι εμπειρίες που τους επιτρέπουν να έρχονται σε επαφή με διαφορετικούς τρόπους ζωής. Η Ρέινα λέει ότι εξακολουθεί να μαθαίνει να απολαμβάνει κάθε εμπειρία, ενώ θυμάται ιδιαίτερα τους ανθρώπους που συνάντησαν στη διαδρομή. Το μήνυμά της σε όσους ονειρεύονται μια ανάλογη περιπέτεια είναι απλό: να μην περιμένουν να αλλάξουν οι συνθήκες από μόνες τους, αλλά να κάνουν το πρώτο βήμα όταν έχουν την επιθυμία και τη δυνατότητα.

Η ίδια είχε αποφασίσει ότι θα ξεκινούσε να ταξιδεύει όταν θα έβγαινε στη σύνταξη. Όταν έφτασε εκείνη η στιγμή, δεν ανέβαλε άλλο το σχέδιό της, μιας όπως λέει απόλαυση είναι σήμερα, πρέπει να πραγματοποιούμε τα όνειρά μας. Η ιστορία τους υπενθυμίζει ότι η ηλικία δεν χρειάζεται να αποτελεί από μόνη της εμπόδιο για νέες εμπειρίες. Για τη Ρέινα και τον Πάκο, το σημαντικό δεν είναι πόσα χιλιόμετρα απομένουν, αλλά να συνεχίσουν να ανακαλύπτουν τον κόσμο όσο έχουν την επιθυμία να το κάνουν.

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