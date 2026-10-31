Το «τελευταίο κόλπο» του θρυλικού «μάγου» Χάρι Χουντίνι και η οξεία σκωληκοειδίτιδα

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 31 Οκτωβρίου 1926, ο διασημότερος «μάγος, ο Χάρι Χουντίνι, έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή.

Ο Χάρι Χουντίνι είχε περάσει τη ζωή του προκαλώντας τον θάνατο. Βασικά έκανε… καριέρα με τον τρόπο αυτό. Κλειδωμένος σε σιδερένια κιβώτια, δεμένος με αλυσίδες, βυθισμένος σε δεξαμενές ή εγκλωβισμένος σε κατασκευές που έμοιαζαν αδύνατο να παραβιαστούν, κατάφερνε πάντα να επιστρέφει.

Τον έλεγαν μάγο, εκείνος όμως ήξερε καλύτερα από τον καθένα πως η μαγεία ήταν απλώς η τέχνη της ψευδαίσθησης. Για χρόνια, το κοινό παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα τις αποδράσεις του, περιμένοντας τη στιγμή που κάτι θα πήγαινε στραβά. Αυτή η στιγμή ήρθε, αλλά όχι πάνω στη σκηνή.

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