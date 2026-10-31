Κίνα: Το μυστικό των 2.200 ετών που αποκάλυψαν τα δακτυλικά αποτυπώματα στον Πήλινο Στρατό

Νέα μελέτη σε 79 αποτυπώματα από 36 αγάλματα στην Κίνα αμφισβητεί την πεποίθηση ότι ο στρατός από τερακότα κατασκευάστηκε αποκλειστικά από άνδρες, άνω των 18 ετών.

Περισσότερα από 2.200 χρόνια μετά τη δημιουργία του περίφημου Πήλινου Στρατού στην Κίνα, ένα στοιχείο που έμεινε αποτυπωμένο στον πηλό έρχεται να φωτίσει μια άγνωστη πτυχή της κατασκευής του: τα δακτυλικά αποτυπώματα των ανθρώπων που έπλασαν τα αγάλματα.

Μέχρι σήμερα, επικρατούσε η αντίληψη ότι στην κατασκευή του τεράστιου στρατού συμμετείχαν κυρίως ενήλικοι άνδρες τεχνίτες. Ωστόσο, νέα μελέτη, με επικεφαλής τον αρχαιολόγο Xiaoxi Li από το Μουσείο του Μαυσωλείου του αυτοκράτορα Τσιν Σι Χουάνγκ, υποδεικνύει ότι το εργατικό δυναμικό ήταν πιο ποικιλόμορφο και ενδέχεται να περιλάμβανε γυναίκες και παιδιά. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Cultural Heritage και αξιοποίησε τα αποτυπώματα που είχαν μείνει πάνω στον πηλό πριν από το ψήσιμο των αγαλμάτων.

Τι αποκάλυψαν τα 79 δακτυλικά αποτυπώματα

Οι ερευνητές φωτογράφισαν αποτυπώματα από μία συγκεκριμένη ανασκαφική ενότητα του συγκροτήματος του μαυσωλείου. Αρχικά εντόπισαν και κατέγραψαν τα ευδιάκριτα ίχνη, αποκλείοντας όσα είχαν αλλοιωθεί ή διαβρωθεί. Στη συνέχεια, επεξεργάστηκαν ψηφιακά τις εικόνες, ώστε να διακρίνονται καλύτερα οι γραμμές και οι αυλακώσεις των δακτύλων. Μετά την επεξεργασία, η ομάδα κατέληξε σε 79 αποτυπώματα από 36 αγάλματα. Τα περισσότερα βρίσκονταν στα κεφάλια και στα χέρια των μορφών, πιθανότατα επειδή οι τεχνίτες έπρεπε να ενώσουν αυτά τα τμήματα με το υπόλοιπο σώμα.

Άλλα εντοπίστηκαν σε λεπτομέρειες της πανοπλίας, όπως τα πριτσίνια και οι ζώνες. Η ανάλυση έδειξε ότι μόλις το 45% των αποτυπωμάτων συνδέθηκε με ενήλικους άνδρες. Περίπου το 33% ήταν συμβατό με αποτυπώματα ενήλικων γυναικών, ενώ το υπόλοιπο 22% παρέπεμπε σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Τα ποσοστά αφορούν αποκλειστικά τα αποτυπώματα που εξετάστηκαν και δεν μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά για το σύνολο των δημιουργών του Πήλινου Στρατού.

Το βασικό στοιχείο που εξέτασαν οι επιστήμονες ήταν η απόσταση ανάμεσα στις γραμμές των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Η απόσταση αυτή μπορεί να αυξάνεται καθώς μεγαλώνει το σώμα, επομένως τα στενότερα διαστήματα ενδέχεται να υποδεικνύουν νεαρότερη ηλικία. Η μέθοδος, ωστόσο, έχει περιορισμούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αποτυπώματα θα μπορούσαν να ανήκουν είτε σε αγόρια είτε σε ενήλικες γυναίκες. Επιπλέον, δεν είναι απολύτως σαφές αν και σε ποιον βαθμό η ξήρανση και το ψήσιμο του πηλού επηρέασαν τις διαστάσεις τους. Οι ερευνητές θεωρούν πιθανό τα παιδιά να εργάζονταν ως μαθητευόμενοι δίπλα σε πιο έμπειρους τεχνίτες. Η εκτίμηση αυτή συνάδει με σωζόμενα νομικά κείμενα της δυναστείας Τσιν, τα οποία περιγράφουν τη διάρκεια της μαθητείας που απαιτούνταν για την απόκτηση της ιδιότητας του τεχνίτη.

Ένα έργο τεράστιας κλίμακας

Ο Πήλινος Στρατός δημιουργήθηκε για να συνοδεύει τον πρώτο αυτοκράτορα της ενωμένης Κίνας, Τσιν Σι Χουάνγκ, στη μεταθανάτια ζωή. Το ταφικό συγκρότημα περιλαμβάνει περίπου 8.000 πήλινες μορφές στρατιωτών σε φυσικό μέγεθος, καθώς και 130 άρματα που σύρονταν από 520 άλογα και άλλα 150 άλογα ιππικού.

Η κατασκευή ενός τόσο μεγάλου συνόλου απαιτούσε εξειδικευμένη οργάνωση και καταμερισμό εργασιών. Προηγούμενες έρευνες είχαν εντοπίσει επιγραφές στα αγάλματα, αλλά και διαφορές στη σύσταση του πηλού, στοιχεία που υποδεικνύουν ότι διαφορετικά τμήματα κατασκευάζονταν σε ξεχωριστά εργαστήρια. Παράλληλα, επιγραφές σε αντικείμενα με λάκα από την ίδια περίοδο αναφέρουν την εργασία γυναικών, αγοριών και κοριτσιών, αμφισβητώντας την άποψη ότι τέτοιου είδους κρατικά έργα βασίζονταν αποκλειστικά στην εργασία ενήλικων ανδρών.

Τι παραμένει άγνωστο

Η νέα μελέτη προσφέρει έναν διαφορετικό τρόπο διερεύνησης της οργάνωσης της εργασίας στην αρχαία Κίνα, καθώς αξιοποιεί βιολογικές ενδείξεις που διατηρήθηκαν τυχαία πάνω στα κεραμικά αντικείμενα. Ωστόσο, οι επιστήμονες εξέτασαν μόνο ένα μικρό μέρος των αγαλμάτων. Δεν είναι γνωστό αν η ίδια αναλογία ανδρών, γυναικών και παιδιών ίσχυε σε ολόκληρο τον Πήλινο Στρατό, ο οποίος χρειάστηκε περισσότερο από μία δεκαετία για να κατασκευαστεί.

Όπως σημείωσε ο Xiaoxi Li, η έρευνα αποτελεί σημαντική μεθοδολογική εξέλιξη για την αρχαιολογία του Πήλινου Στρατού και προσφέρει νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οργανωνόταν η παραγωγή κρατικών έργων στη δυναστεία Τσιν. Η μελέτη δεν λύνει οριστικά το μυστήριο της ταυτότητας όλων των δημιουργών του, αλλά δείχνει ότι ακόμη και τα μικροσκοπικά ίχνη που άφησαν τα χέρια τους στον πηλό μπορούν να αποκαλύψουν πτυχές της ζωής στην αρχαία Κίνα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ