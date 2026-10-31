Xάλογουιν το ελληνικό: 9 ιστορίες τρόμου που μας μεγάλωσαν

Αστικοί μύθοι, που γεννήθηκαν μέσα από ειδήσεις της εποχής που προκαλούσαν ηθικό πανικό.

Πλησιάζει και φέτος το Halloween και ήδη ακούμε και διαβάζουμε σχετικές διαφημίσεις, προετοιμαζόμαστε να παρακολουθήσουμε κάποια ταινία τρόμου ή και να παρευρεθούμε σε κάποιο πάρτι που η φράση «κέρασμα ή τρόμαγμα;» δεν θα προκαλέσει αμηχανία, στην καλύτερη περίπτωση. Την ίδια στιγμή, διαβάζουμε και για περιπτώσεις όπου μέλη της ορθόδοξης εκκλησίας προσπαθούν να αποθαρρύνουν μαθητές από το να φορέσουν κάποια τρομακτική μάσκα, λέγοντας τους ότι μπορεί και να καούν γι' αυτό, στα βάθη της κολάσεως.

Εμείς επιχειρήσαμε να θυμηθούμε το ελληνικό Halloween, τις ιστορίες τρόμου δηλαδή, που ακούγαμε από γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, φίλους και συμμαθητές και μας προκαλούσαν τρόμο διαρκή, όχι μόνο μια μέρα στα τέλη του Οκτώβρη.

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