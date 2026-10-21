Στον ΟΗΕ η Ελλάδα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: Προειδοποίηση για την Ανατολική Μεσόγειο

Μετά την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης για το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, η Αθήνα έθεσε στον ΟΗΕ τις ανησυχίες της για την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έθεσε η Ελλάδα την πρόσφατη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης για την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019, εκφράζοντας την ανησυχία της για τις επιπτώσεις στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ενημέρωση της Αθήνας πίσω από κλειστές πόρτες

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη. Την ενημέρωση ανέλαβε η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, στο πλαίσιο κλειστών διαβουλεύσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το ζήτημα τέθηκε υπό το λήμμα «Λοιπά Θέματα» (AOB), με την ελληνική πλευρά να παρουσιάζει τις θέσεις της σχετικά με την απόφαση της λιβυκής Βουλής και να επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την Αθήνα, απορρέουν από την έγκριση του μνημονίου.

Η ελληνική ενημέρωση εντάσσεται στις διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας μετά την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, με κεντρικό σημείο της παρέμβασης να αποτελούν οι πιθανές συνέπειες της εξέλιξης για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Η Αθήνα έθεσε το ζήτημα ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας, επιδιώκοντας να καταγράψει τις θέσεις και τις ανησυχίες της σε διεθνές επίπεδο.

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