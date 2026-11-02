Ισπανία: Το DNA εφήβου 1.300 ετών αποκάλυψε γενετική καταγωγή από το Κέρας της Αφρικής

Αρχαιολογικό εύρημα κοντά στη Μαδρίτη φέρνει νέα στοιχεία για την καταγωγή των πληθυσμών της Ιβηρικής πριν από περισσότερα από 1.300 χρόνια

Μια νέα μελέτη σε αρχαιολογικό χώρο της ισπανικής πρωτεύουσας αποκαλύπτει στοιχεία για τη γενετική ποικιλομορφία των πληθυσμών που έζησαν στην Ιβηρική Χερσόνησο κατά τον Μεσαίωνα. Η έρευνα στον βησιγοτθικό αρχαιολογικό χώρο El Rebollar, στην περιοχή Bolao, κοντά στη Μαδρίτη, εξέτασε το μιτοχονδριακό DNA πέντε ατόμων και εντόπισε διαφορετικές μητρικές γενετικές γραμμές.

Το εύρημα που ξεχωρίζει αφορά έναν έφηβο ηλικίας περίπου 15 ετών, στο γενετικό υλικό του οποίου εντοπίστηκε η απλοομάδα L3h2, μια μητρική γενετική γραμμή που συνδέεται με το Κέρας της Αφρικής, περιοχή στην οποία βρίσκονται σήμερα η Αιθιοπία, η Σομαλία και η Ερυθραία. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Genealogy και προσφέρουν νέα στοιχεία για τη γενετική ιστορία και τις πληθυσμιακές σχέσεις στην Ιβηρική κατά την Πρώιμη Μεσαιωνική περίοδο.

Τι αποκάλυψε η ανάλυση του DNA

Οι ερευνητές εξέτασαν πέντε άτομα, δύο ενήλικες, έναν έφηβο ηλικίας περίπου 15 ετών και δύο βρέφη. Η ανάλυση επικεντρώθηκε στο μιτοχονδριακό DNA, το οποίο κληρονομείται από τη μητέρα και επιτρέπει στους επιστήμονες να μελετούν τις μητρικές γενεαλογικές γραμμές. Στους δύο ενήλικες εντοπίστηκαν οι απλοομάδες H2a2 και T1a, ενώ τα δύο βρέφη έφεραν την απλοομάδα HV0, η οποία συνδέεται με μητρικές γενετικές γραμμές που έχουν μακρά ιστορία στην Ευρώπη. Το πιο αξιοσημείωτο εύρημα αφορούσε τον έφηβο, στο DNA του οποίου εντοπίστηκε η απλοομάδα L3h2, μια γενετική γραμμή που συνδέεται με το Κέρας της Αφρικής.

Η παρουσία διαφορετικών απλοομάδων δείχνει ότι τα άτομα που εξετάστηκαν είχαν διαφορετικές μητρικές γενεαλογικές καταβολές. Ωστόσο, τα δεδομένα αφορούν αποκλειστικά τη μητρική γραμμή και δεν αποκαλύπτουν από μόνα τους τη συνολική γενετική καταγωγή των συγκεκριμένων ανθρώπων ή ολόκληρης της κοινότητας.

Η σύνδεση με το Κέρας της Αφρικής

Η απλοομάδα L3h2 αποτελεί το πιο ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας. Συνδέεται με το Κέρας της Αφρικής, μια περιοχή της ανατολικής Αφρικής στην οποία βρίσκονται σήμερα η Αιθιοπία, η Σομαλία και η Ερυθραία.

Η ανίχνευσή της στον έφηβο προσθέτει ένα νέο στοιχείο στη μελέτη της γενετικής ιστορίας των πληθυσμών της Ιβηρικής κατά τον Μεσαίωνα. Δεν αποδεικνύει, ωστόσο, ότι ο ίδιος είχε γεννηθεί στην Αφρική, ούτε προσδιορίζει πότε ή με ποια διαδρομή οι μητρικοί πρόγονοί του έφτασαν στην περιοχή. Για να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια η γεωγραφική προέλευση και οι μετακινήσεις των προγόνων του, θα απαιτούνταν πρόσθετα γενετικά δεδομένα και περαιτέρω αναλύσεις.

Ο αρχαιολογικός χώρος και οι συγκρίσεις με άλλες περιοχές

Η έρευνα στον βησιγοτθικό αρχαιολογικό χώρο El Rebollar, στην περιοχή El Boalo κοντά στη Μαδρίτη, συνδύασε αρχαιολογικά, ανθρωπολογικά και γενετικά δεδομένα. Στη μελέτη συμμετείχαν ερευνητές από το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης και το Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης. Οι επιστήμονες συνέκριναν τα γενετικά δεδομένα με ευρήματα από άλλους αρχαιολογικούς χώρους, προκειμένου να διερευνήσουν πιθανές συγγένειες μεταξύ πληθυσμών. Στις συγκρίσεις περιλαμβάνονται δείγματα από διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων το Pla de l’Horta στην Ισπανία.

Οι συγκεκριμένες συγκρίσεις μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση των γενετικών σχέσεων μεταξύ αρχαίων πληθυσμών, χωρίς να αποδεικνύουν από μόνες τους άμεση μετακίνηση ανθρώπων από έναν συγκεκριμένο τόπο σε άλλον. Η μελέτη προσθέτει νέα δεδομένα στην έρευνα για τη γενετική ποικιλομορφία της Ιβηρικής κατά τον Μεσαίωνα. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της ανάλυσης αρχαίου DNA για τη μελέτη της ιστορίας των πληθυσμών και των πιθανών επαφών τους, χωρίς να ανατρέπει από μόνη της την καθιερωμένη ιστορική εικόνα της βησιγοτθικής περιόδου.

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