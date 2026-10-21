Κολωνός: Πώς εξερράγη ο αυτοσχέδιος μηχανισμός που τραυμάτισε δύο αστυνομικούς και δύο πολίτες

Τα πρώτα ευρήματα από τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, τα τέσσερα άτομα που τραυματίστηκαν και τα σενάρια των αρχών για το πώς βρέθηκε η σακούλα στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 16:00 στον Κολωνό, όταν αστυνομικός πάτησε κατά λάθος το μπουτόν του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που βρισκόταν σε σακούλα στο κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες, ενώ ο ένας αστυνομικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Πώς σημειώθηκε η έκρηξη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν λίγα λεπτά πριν από τις 16:00, όταν πολίτης ενημέρωσε τηλεφωνικά την Άμεση Δράση για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν, στο κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας, σακούλα με ναρκωτικές ουσίες και μία ζυγαριά κουζίνας. Κατά τον έλεγχο, υπαστυνόμος πάτησε άθελά του το μπουτόν του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ισχυρή έκρηξη.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες. Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε σοβαρότερα μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, φέροντας τραύματα στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματός του, και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες της ΕΡΤ, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Οι δύο πολίτες διακομίστηκαν στον Ευαγγελισμό, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Τα ευρήματα και σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί των ΤΕΕΜ, οι οποίοι συνέλεξαν υπολείμματα του μηχανισμού και έλεγξαν την πολυκατοικία, χωρίς να εντοπίσουν άλλο ύποπτο αντικείμενο ή παρόμοιο μηχανισμό. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, από τα πρώτα ευρήματα προκύπτει ότι ο μηχανισμός περιλάμβανε μπουτόν, πλακέτα, ελατήρια και στοιχεία που παραπέμπουν σε θήκη ή εξάρτημα ηλεκτρονικής συσκευής. Στο εσωτερικό του εκτιμάται ότι βρισκόταν η εκρηκτική ύλη. Τα ευρήματα εξετάζονται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να προσδιοριστούν η σύνθεση του μηχανισμού και ο τρόπος ενεργοποίησής του.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα είναι πώς βρέθηκε η σακούλα στο κλιμακοστάσιο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι αρχές εξετάζουν διαφορετικά ενδεχόμενα: από το να επιχείρησε κάποιος να ξεφορτωθεί τη σακούλα μέχρι να την άφησε σκόπιμα στο σημείο, ενδεχομένως για να παγιδεύσει άλλο πρόσωπο. Κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας μετέβη αρχικά στην περιοχή, ωστόσο αποχώρησε στη συνέχεια. Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας έχει προσωρινά αποκλειστεί.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως υπόθεση του κοινού ποινικού δικαίου. Οι εργαστηριακές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για την προέλευση του μηχανισμού, τον τρόπο ενεργοποίησής του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο κλιμακοστάσιο.

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