Θάνατος Διονύση Φερεντίνου: Η 40λεπτη καθυστέρηση του ασθενοφόρου και η έρευνα του ΕΚΑΒ

Ο σκηνοθέτης πέθανε σε ηλικία 51 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη στο σπίτι του, στα νότια προάστια

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), την οποία διέταξε ο πρόεδρος του Οργανισμού, όταν έγινε γνωστό ότι το ασθενοφόρο έκανε 40 λεπτά για να φτάσει στο σπίτι του Διονύση Φερεντίνου. Ο γνωστός σκηνοθέτης είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο, από το οποίο κατέληξε, σε ηλικία 51 ετών.

Πληροφορίες του Newsbomb αναφέρουν ότι η καθυστέρηση στην άφιξη του ασθενοφόρου, φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τα όσα έχουν καταγραφεί στο ΕΚΑΒ. Γιατί μεσολάβησε αυτός ο χρόνος των 40 λεπτών, από την κλήση στο Κέντρο μέχρι να φθάσουν οι διασώστες στο περιστατικό, θα το δείξει η προκαταρκτική διερεύνηση, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε ΕΔΕ.

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