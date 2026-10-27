«Χωριάτικο»: Το άγριο ξύλο στο δημοτικό συμβούλιο της Ρόδου με τους «φουσκωτούς» του Γιαννακόπουλου

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), την οποία διέταξε ο πρόεδρος του Οργανισμού, όταν έγινε γνωστό ότι το ασθενοφόρο έκανε 40 λεπτά για να φτάσει στο σπίτι του Διονύση Φερεντίνου. Ο γνωστός σκηνοθέτης είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο, από το οποίο κατέληξε, σε ηλικία 51 ετών.
Πληροφορίες του Newsbomb αναφέρουν ότι η καθυστέρηση στην άφιξη του ασθενοφόρου, φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τα όσα έχουν καταγραφεί στο ΕΚΑΒ. Γιατί μεσολάβησε αυτός ο χρόνος των 40 λεπτών, από την κλήση στο Κέντρο μέχρι να φθάσουν οι διασώστες στο περιστατικό, θα το δείξει η προκαταρκτική διερεύνηση, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε ΕΔΕ.
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