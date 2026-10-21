Συναγερμός στον Κολωνό μετά από έκρηξη σε κτίριο: Τέσσερις τραυματίες μεταξύ τους ένας αστυνομικός (vid)
Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου 2026 σε κτίριο στην οδό Ακαδημίας Πλάτωνος, στον Κολωνό, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ οι τρεις πολίτες που τραυματίστηκαν ελαφρά διακομίστηκαν στον Ευαγγελισμό για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Ισχυρή κινητοποίηση των αρχών
Στο σημείο της έκρηξης έσπευσαν έξι οχήματα με 18 πυροσβέστες. Παρά την κινητοποίηση των δυνάμεων, από το περιστατικό δεν προκλήθηκε φωτιά.
Την υπόθεση έχει αναλάβει η Αστυνομία, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του περιστατικού.
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