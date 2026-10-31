Τα τελευταία ανατριχιαστικά λόγια του Ουκρανού, που απήγαγαν και αποκεφάλισαν στο Μπαλί

Το ζευγάρι βρισκόταν στο Μπαλί για να γιορτάσει τον Άγιο Βαλεντίνο και η σύντροφός του περιγράφει τις τελευταίες στιγμές

Ο Ουκρανός Ίγκορ Κομάροφ, 28 ετών, τον περασμένο Φεβρουάριο απήχθη ενώ βρισκόταν διακοπές στο Μπαλί με τη σύντροφό του για να γιορτάσουν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Την επομένη απήχθη και το κεφάλι του και άλλα μέρη του σώματός του βρέθηκαν σε μια ακτή, εβδομάδες αργότερα.

Η συντετριμμένη influencer Γιέβα Μισάλοβα, 25 ετών, έσπασε τη σιωπή της σχετικά με τη φρικτή δολοφονία του Ίγκορ. Είπε ότι έλαβε απελπισμένα φωνητικά μηνύματα από τον σοβαρά τραυματισμένο σύντροφό της, καθώς οι απαγωγείς του ζητούσαν λύτρα ύψους σχεδόν 9 εκατ. ευρώ. Της είπε: «Γατούλα μου, σ’ αγαπώ. Μην ανησυχείς.

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