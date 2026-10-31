Αυτό θα πει «σινεφίλ»: Συνταξιούχος έβλεπε 1.207 ταινίες μέσα σε έναν χρόνο και έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ

Ο 60χρονος Γκλένγουντ Χόσκιν Τζούνιορ περνούσε σχεδόν κάθε μέρα στον κινηματογράφο, παρακολουθώντας κατά μέσο όρο 3,3 ταινίες ημερησίως

Μια καθημερινή συνήθεια μετατράπηκε σε παγκόσμιο ρεκόρ για τον Γκλένγουντ Χόσκιν Τζούνιορ από τις ΗΠΑ. Ο 60χρονος συνταξιούχος λογιστής παρακολούθησε 1.207 ταινίες σε διάστημα ενός έτους, κατακτώντας μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Guinness.

Η προσπάθειά του πραγματοποιήθηκε από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Απρίλιο του 2025, στον κινηματογράφο Regal στο Γιορκ Χέιβεν της Πενσιλβάνια, όπως ανακοίνωσε το Guinness στις 30 Οκτωβρίου 2026.

Ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ κατά 430 ταινίες

Ο Χόσκιν κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ των 777 ταινιών, το οποίο κατείχε ο συμπατριώτης του Ζακαρία Σουόουπ, ανεβάζοντας τον αριθμό στις 1.207 προβολές. Για να τα καταφέρει, έλεγχε καθημερινά το πρόγραμμα του κινηματογράφου και οργάνωνε τις επισκέψεις του από νωρίς το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Καθοριστική ήταν και η βοήθεια των εργαζομένων, οι οποίοι τον ενημέρωναν για τις ταινίες με τη μικρότερη διάρκεια, ώστε να προλαβαίνει περισσότερες προβολές.

«Μου άρεσε πραγματικά να βρίσκομαι έξω από το σπίτι. Πάντα μου άρεσαν οι προκλήσεις και οι στόχοι», ανέφερε στο Guinness. Ανάμεσα στα αγαπημένα του είδη ήταν οι ταινίες κινουμένων σχεδίων και οι κωμωδίες. Ξεχώρισε, μάλιστα, το «The Wild Robot», που αποδείχθηκε πολύ καλύτερο από όσο περίμενε, αλλά και το «Deadpool & Wolverine».

Πόσο του κόστισαν οι 1.207 ταινίες

Το εντυπωσιακό είναι ότι η προσπάθεια δεν απαιτούσε μια τεράστια οικονομική δαπάνη. Ο 60χρονος είχε συνδρομή Regal Unlimited, κόστους περίπου 28 δολαρίων τον μήνα, η οποία του επέτρεπε να παρακολουθεί απεριόριστες ταινίες. Έτσι, για έναν χρόνο πλήρωσε περίπου 336 δολάρια, δηλαδή λιγότερο από 30 σεντς ανά ταινία. Για να περιορίσει τα έξοδά του, ετοίμαζε τα γεύματά του στο σπίτι και τα έτρωγε ανάμεσα στις προβολές.

Ο Χόσκιν είχε επιλέξει να ξεκινήσει την προσπάθεια την άνοιξη, θέλοντας να καταρρίψει το προηγούμενο ρεκόρ πριν από τον χειμώνα, καθώς δεν του άρεσε να οδηγεί υπό χειμερινές συνθήκες. Πέρα από τον τίτλο Guinness, αυτό που απόλαυσε περισσότερο ήταν η καθημερινή εμπειρία και η επαφή με τους ανθρώπους του κινηματογράφου. Όπως είπε, προτιμά τη μεγάλη οθόνη από την παρακολούθηση ταινιών στο σπίτι, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κωμωδίες που απολαμβάνει μαζί με το κοινό.

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