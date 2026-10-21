Φλόριντα: Πόσο αμείβεται ο μυστικός δήμιος που εκτελεί τις θανατικές ποινές

Ενώ εκτελέστηκε η 18η θανατική ποινή στη Φλόριντα, η ταυτότητα του αόρατου εκτελεστή παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, ενώ η αμοιβή του προκαλεί αίσθηση.

Ενώ η πολιτεία της Φλόριντα προχώρησε στην εκτέλεση της θανατικής ποινής του 77χρονου βετεράνου του Πολέμου του Βιετνάμ, Γουίλιαμ Ριβς Τζούνιορ, ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά για το πρόσωπο που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας την ετυμηγορία.

Πρόκειται για τη 18η εκτέλεση στη συγκεκριμένη πολιτεία μέσα στο έτος, με τις λεπτομέρειες γύρω από την ταυτότητα και την αμοιβή του εκτελεστή να προκαλούν αίσθηση.

Ο ιδιώτης πολίτης που εκτελεί κόσμο: Ποια είναι η αμοιβή του;

Σύμφωνα με το Τμήμα Σωφρονιστικών Υπηρεσιών της Φλόριντα, ο εκτελεστής θεωρείται επισήμως «ιδιώτης πολίτης» και η ταυτότητά του προστατεύεται απόλυτα από τους νόμους της πολιτείας.

Για κάθε θανατική ποινή που εκτελεί, ο αμειβόμενος ιδιώτης λαμβάνει το ποσό των 200 δολαρίων μέσω του συστήματος των πολιτειακών φυλακών. Η επιλογή του γίνεται απευθείας από τον διευθυντή των Φυλακών της Φλόριντα.

Βάσει αναφοράς της Γερουσίας, οι υποψήφιοι οφείλουν να αποδείξουν τη βούλησή τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία και να δεσμευτούν εγγράφως για την τήρηση της απόλυτης μυστικότητας. Παράλληλα, επιλέγεται πάντα ένας βασικός εκτελεστής και ένας αναπληρωματικός, ο οποίος είναι έτοιμος να αναλάβει αν ο πρώτος αδιαθετήσει ή αδυνατεί να ολοκληρώσει το έργο του.

Η υπόθεση της 18ης εκτέλεσης: Ένα έγκλημα από το 1986

Ο Γουίλιαμ Ριβς Τζούνιορ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία του 29χρονου αστυνομικού Ρίτσαρντ Ρατσκόβσκι το 1986. Ο κατηγορούμενος είχε καλέσει το 100 από τηλέφωνο έξω από ένα κατάστημα επειδή δεν είχε χρήματα για ταξί. Όταν κατέφθασε ο αστυνομικός, ένα όπλο έπεσε από τη βερμούδα του Ριβς, ακολούθησε συμπλοκή και ο βετεράνος πυροβόλησε τέσσερις φορές στην πλάτη τον αστυνομικό.

Περισσότεροι από 100 βετεράνοι του στρατού είχαν απευθύνει έκκληση στις αρχές να επανεξετάσουν την ποινή, επισημαίνοντας ότι ο 77χρονος έπασχε από σοβαρή μορφή διαταραχής μετατραυματικού στρες λόγω του πολέμου.

Όπως σημείωσε ο πρώην συνήγορός του, ο Ριβς δεν έδρασε ως αδίστακτος εγκληματίας, αλλά ως ένας ψυχολογικά διαλυμένος βετεράνος που εκείνη τη νύχτα νόμιζε ότι παλεύει για τη ζωή του σε πεδίο μάχης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ