Λύθηκε έπειτα από 150 χρόνια το μυστήριο με τον σκελετό που βρέθηκε στο Αβαείο του Ουέστμινστερ

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι τα οστά που ανακαλύφθηκαν το 1869 μέσα σε ρωμαϊκή σαρκοφάγο ανήκουν σε έναν υψηλόβαθμο μεσαιωνικό μοναχό. Δύο είναι οι επικρατέστεροι υποψήφιοι για την ταυτότητά του.

Ένα μυστήριο που παρέμενε άλυτο για περισσότερα από 150 χρόνια ενδέχεται να βρίσκει τη λύση του, καθώς αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι τα ανθρώπινα οστά που ανακαλύφθηκαν στο Αβαείο του Ουέστμινστερ, στο Λονδίνο, ανήκουν σε έναν υψηλόβαθμο μοναχό του Μεσαίωνα.

Τα λείψανα εντοπίστηκαν το 1869 στο εσωτερικό μιας ρωμαϊκής σαρκοφάγου, στον χώρο του ιστορικού αβαείου. Μια επιγραφή στον τάφο είχε αρχικά οδηγήσει στην εκτίμηση ότι επρόκειτο για τον Βαλέριο Αμανδίνο (Valerius Amandinus), έναν εύπορο άνδρα που φέρεται να έζησε στο Λονδίνο μεταξύ του 300 και του 400 μ.Χ.

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