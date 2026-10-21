Αγόρασε εγκαταλελειμμένη εκκλησία για 40.000€ και την μετέτρεψε στο σπίτι των ονείρων της: «Έχει τρύπες στο μέγεθος ανθρώπου»

45χρονη διακοσμήτρια στις ΗΠΑ αγόρασε εγκαταλελειμμένη εκκλησία του 1898 στο Μίσιγκαν για 45.000 δολάρια, μετατρέποντας την στο σπίτι των ονείρων της.

Η Γουίτνεϊ Άντερσον, 45χρονη Αμερικανίδα διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων, αποφάσισε να κάνει μια ριζική αλλαγή στη ζωή της, αγοράζοντας μια εγκαταλελειμμένη εκκλησία στο Μίσιγκαν έναντι 45.000 δολαρίων για να τη μετατρέψει σε κατοικία. Το εγχείρημα, το οποίο ονόμασε «chouse» (από τις λέξεις church και house), πραγματοποιεί ένα παιδικό της όνειρο, αποτελώντας παράλληλα τη μεγαλύτερη προσωπική και οικονομική πρόκληση της ζωής της.

Δύο χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης, η Άντερσον έχει επενδύσει περίπου 194.000 δολάρια και παραδέχεται ότι δεν έχει ακόμα εγγυήσεις για την κερδοφορία της επένδυσης. «Αυτή παραμένει το μεγαλύτερο στοίχημα που έχω βάλει ποτέ στη ζωή μου», δηλώνει η ίδια.

Ένα παιδικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα

Το ενδιαφέρον της για τη μετατροπή ενός ναού σε σπίτι χρονολογείται από την παιδική της ηλικία, όταν συνόδευε τους παππούδες της στην εκκλησία. Από τότε, είχε εντυπωσιαστεί από την αρχιτεκτονική των κτιρίων, τα βιτρό παράθυρα και την ατμόσφαιρα που δημιουργούσαν.

Αφού έζησε για περισσότερα από 30 χρόνια στη Νέα Υόρκη χτίζοντας την καριέρα της, άρχισε πριν από περίπου μία δεκαετία να αναζητά την κατάλληλη ιδιοκτησία. Για χρόνια αποταμίευσε εντατικά, συγκεντρώνοντας σχεδόν 250.000 δολάρια για να χρηματοδοτήσει το εγχείρημα.

Η ευκαιρία εμφανίστηκε την άνοιξη του 2024 στην πλατφόρμα Zillow, όπου εντόπισε μια αγγελία για μια παλιά ενοριακή κατοικία στο Μίσιγκαν με αρχική τιμή 125.000 δολάρια, η οποία περιλάμβανε και την εγκαταλελειμμένη εκκλησία. Το κτίριο είχε κατασκευαστεί το 1898 ως ναός των Μεθοδιστών και παρουσίαζε σοβαρές δομικές φθορές.

Η στέγη είχε μεγάλες τρύπες, η εισροή υδάτων είχε προκαλέσει εκτεταμένη υγρασία, ενώ η παρουσία μούχλας ήταν τόσο έντονη που η Άντερσον χρειάστηκε να φορέσει προστατευτική μάσκα για να επιθεωρήσει το ακίνητο.

Τον Ιούνιο του 2024, μετά από διαπραγματεύσεις, έκλεισε τη συμφωνία στα 45.000 δολάρια, αποκτώντας την εκκλησία των 325 τετραγωνικών μέτρων, την προσκολλημένη κατοικία και ένα οικόπεδο 930 τετραγωνικών μέτρων.

Ανακαίνιση με σεβασμό στην ιστορία του κτιρίου

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην επισκευή της στέγης, την στεγανοποίηση του κτιρίου και την απομάκρυνση των ζημιών από το νερό και τη μούχλα. Η Άντερσον υπολογίζει ότι το συνολικό κόστος δεν θα υπερβεί τα 400.000 δολάρια, καθώς εκτελεί η ίδια πολλές από τις εργασίες για να μειώσει τα έξοδα.

Παράλληλα, διατηρεί την αυθεντική ταυτότητα του ναού επαναχρησιμοποιώντας αυθεντικά στοιχεία, όπως τα βιτρό παράθυρα, τα φωτιστικά της δεκαετίας του 1940 και τους ξύλινους πάγκους, τους οποίους μετατρέπει σε έπιπλα και σε μια μεγάλη βιβλιοθήκη για το νέο της σπίτι.

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