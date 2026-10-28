Τραμπ: «Άλλαξα το αποτέλεσμα» - Θρίλερ με Νετανιάχου και Άιζενκοτ στις εκλογές του Ισραήλ

Ο Τραμπ λέει ότι η δημόσια στήριξή του άλλαξε το κλίμα υπέρ του Νετανιάχου. Με καταμετρημένο το 57,3% των ψήφων, το Ισραήλ οδεύει σε δύσκολες διαπραγματεύσεις για κυβέρνηση.

Τη δημόσια στήριξή του στον Μπενιαμίν Νετανιάχου επικαλείται ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η παρέμβασή του συνέβαλε στην αλλαγή του εκλογικού κλίματος στο Ισραήλ. Την ώρα που η καταμέτρηση των ψήφων βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίζεται να διατηρεί το προβάδισμα, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει τις απαραίτητες έδρες για τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι μετά τις δηλώσεις του προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε, με το ενδεχόμενο μιας μεγάλης ήττας να δίνει τη θέση του σε ένα αποτέλεσμα που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε νίκη του Νετανιάχου: «Όταν ο πρόεδρος Τραμπ στήριξε τον Μπίμπι Νετανιάχου, η συνολική τάση άλλαξε. Και τώρα, αντί για μια αποφασιστική ήττα ενός μεγάλου πρωθυπουργού, φαίνεται να διαμορφώνεται μια μεγάλη ανατροπή που οδηγεί σε ισοπαλία ή ακόμη και σε νίκη του Νετανιάχου».

Εκλογικό θρίλερ με προβάδισμα Νετανιάχου, αλλά χωρίς αυτοδυναμία

Με το 66,2% των ψήφων να έχει ενσωματωθεί, ο συνασπισμός των κομμάτων υπό τον Νετανιάχου συγκεντρώνει 56 έδρες στην Κνεσέτ, πλησιάζοντας το όριο των 61 εδρών που απαιτούνται για την αυτοδυναμία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με επικεφαλής τον Γκάντι Άιζενκοτ, καταλαμβάνουν 48 έδρες, ενώ τα αραβικά κόμματα συγκεντρώνουν 16 έδρες.

Η μέχρι στιγμής εικόνα δεν επιβεβαιώνει τις πιο αμφίρροπες εκτιμήσεις των exit polls, τα οποία προέβλεπαν 50 έδρες για τον συνασπισμό Νετανιάχου και 52 για τα κόμματα που στηρίζουν τον Άιζενκοτ. Καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση, ο πρωθυπουργικός συνασπισμός εμφανίζεται ενισχυμένος, με τις προβολές να τον τοποθετούν κοντά στις 56 με 57 έδρες.

Παρά τη βελτιωμένη επίδοσή του, ο Νετανιάχου εξακολουθεί να χρειάζεται επιπλέον κοινοβουλευτική στήριξη για να εξασφαλίσει την πλειοψηφία. Την ίδια ώρα, ορισμένα κόμματα παραμένουν κάτω από το εκλογικό όριο του 3,25% που απαιτείται για την είσοδο στην Κνεσέτ. Με βάση τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι Έφεδροι συγκεντρώνουν 2,7%, ο Λαός του Ισραήλ 1,6% και το Χαρεντί 0,2%.

Τα αραβικά κόμματα στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η άνοδος των κομμάτων με αραβική ηγεσία, τα οποία, σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα, συγκεντρώνουν συνολικά 16 έδρες. Η «Κοινή Λίστα», στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων το ΧΑΝΤΑΣ και άλλες πολιτικές δυνάμεις, καταγράφει 12 έδρες, ενώ το Ra’am συγκεντρώνει τέσσερις. Η επίδοση αυτή ενισχύει την κοινοβουλευτική παρουσία των αραβικών κομμάτων και ενδέχεται να επηρεάσει τις προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης. Ωστόσο, η αξιοποίησή τους ως εταίρων ή υποστηρικτών ενός κυβερνητικού συνασπισμού παραμένει δύσκολη, καθώς οι δύο βασικοί πολιτικοί αντίπαλοι έχουν εκφράσει επιφυλάξεις ή αποκλείσει τη συγκεκριμένη επιλογή.

Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να σχηματίσει κυβέρνηση που θα στηρίζεται από αραβικά κόμματα. Αντίστοιχα, ο Άιζενκοτ έχει αμφισβητήσει τη δυνατότητά τους να συμμετάσχουν σε κυβέρνηση με βάση τα δικά του πολιτικά κριτήρια. Έτσι, παρά την ενισχυμένη παρουσία τους, δεν είναι δεδομένο ότι οι έδρες τους θα μεταφραστούν σε άμεση συμμετοχή στην επόμενη κυβέρνηση.

Η εκλογική συμμετοχή των Ισραηλινών πολιτών παλαιστινιακής καταγωγής βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο της αναμέτρησης. Η συγκεκριμένη κοινότητα αποτελεί περίπου το ένα πέμπτο του πληθυσμού του Ισραήλ και σημαντικό μέρος της επιδιώκει μεγαλύτερη πολιτική εκπροσώπηση. Την ίδια στιγμή, οι Παλαιστίνιοι που ζουν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ισραηλινές βουλευτικές εκλογές.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Το αποτέλεσμα παραμένει ανοιχτό και οι επόμενες ημέρες αναμένεται να σημαδευτούν από διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Το ισραηλινό πολιτικό σύστημα επιτρέπει στα μικρότερα κόμματα να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, διεκδικώντας πολιτικές δεσμεύσεις και κυβερνητικές θέσεις με αντάλλαγμα τη στήριξή τους.

Η διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων δεν αποκλείεται να ανοίξει ξανά ο δρόμος για νέες εκλογές. Το Ισραήλ έχει βιώσει επανειλημμένες εκλογικές αναμετρήσεις τα προηγούμενα χρόνια, με χαρακτηριστική την περίοδο από το 2019 έως το 2022, όταν διεξήχθησαν πέντε εκλογές. Με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται, ο υποψήφιος που θα λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης διαθέτει αρχικά 28 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 14 ημέρες. Εφόσον δεν καταφέρει να εξασφαλίσει επαρκή υποστήριξη, η πολιτική διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε νέες προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης ή σε νέα εκλογική αναμέτρηση.

Το βασικό ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο ποιο μπλοκ θα τερματίσει πρώτο στην καταμέτρηση, αλλά ποιος θα μπορέσει να συγκεντρώσει τις απαραίτητες κοινοβουλευτικές συμμαχίες. Ο Τραμπ παρουσιάζει τη στήριξή του ως παράγοντα που άλλαξε την πορεία της αναμέτρησης, ωστόσο η τελική πολιτική έκβαση θα κριθεί από την κατανομή των εδρών και τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν.

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