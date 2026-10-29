«Κατσαπλιάς» και «κομπογιαννίτες»: Νέα σύγκρουση Γεωργιάδη - Πολάκη στη Βουλή

Βαριές εκφράσεις αντάλλαξαν Γεωργιάδης και Πολάκης στη Βουλή. Στο επίκεντρο η κλινική στη Γλυφάδα, οι έλεγχοι για πλασμαφαίρεση και οι προσωπικές αιχμές.

Νέα έντονη αντιπαράθεση είχαν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στη Βουλή ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης. Αφορμή στάθηκε η επίσκεψη του υπουργού σε ιδιωτική κλινική ευεξίας στη Γλυφάδα, με τη συζήτηση να επεκτείνεται στις καταγγελίες για πλασμαφαίρεση και στις δικαστικές διαμάχες των δύο πολιτικών.

Η σύγκρουση σημειώθηκε κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Ψυχολόγων, με τους δύο πολιτικούς να ανταλλάσσουν βαρείς χαρακτηρισμούς.

Οι καταγγελίες για την κλινική και οι απαντήσεις Γεωργιάδη

Ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε τον υπουργό ότι προέβαλε την ιδιωτική κλινική, υποστηρίζοντας ότι εκεί πραγματοποιούνταν πλασμαφαίρεση: «Μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη δεν ντρέπεσαι να πας εκεί που γινόταν πλασμαφαίρεση;».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απέρριψε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί δύο έλεγχοι χωρίς να εντοπιστεί σχετικό μηχάνημα ή να διαπιστωθεί η συγκεκριμένη πρακτική, ενώ κάλεσε τον βουλευτή να καταθέσει επίσημη καταγγελία. «Σταμάτα τη συκοφαντία επιτέλους. Κατσαπλιά», απάντησε σε υψηλούς τόνους ο υπουργός, επιμένοντας ότι οι ισχυρισμοί του κ. Πολάκη δεν ευσταθούν.

Η κόντρα για τα δικαστήρια και την ιατρική ευεξίας

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με αναφορές στις δικαστικές υποθέσεις μεταξύ των δύο πολιτικών, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να υποστηρίζει ότι έχει δικαιωθεί στις σχετικές διαμάχες, κατηγορώντας τον Παύλο Πολάκη ότι δεν έχει ζητήσει συγγνώμη. Ο υπουργός υπερασπίστηκε επίσης την ιατρική ευεξίας ως αναγνωρισμένο πεδίο διεθνώς, ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αμφισβήτησε την επιστημονική επάρκεια όσων δραστηριοποιούνται στον χώρο.

«Το να με λες αμόρφωτο εσύ, είναι ανέκδοτο», απάντησε ο Παύλος Πολάκης, συνεχίζοντας την επίθεσή του κατά των κέντρων ευεξίας και χαρακτηρίζοντας ορισμένους επαγγελματίες «τσαρλατάνους» και «κομπογιαννίτες».

Η αντιπαράθεση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με την κλινική στη Γλυφάδα, τις καταγγελίες για πλασμαφαίρεση και τις προσωπικές αιχμές να κυριαρχούν στη συζήτηση.

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