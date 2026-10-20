Βραζιλία: Γιορτάζει έξι χρόνια «γάμου» με τον Marcelo, μια πάνινη κούκλα, και του κάνει ερωτική εξομολόγηση

Η Meirivone Rocha Moraes από τη Βραζιλία γιόρτασε έξι χρόνια «γάμου» με τον Marcelo, την πάνινη κούκλα που έγινε γνωστή μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media.

«Σήμερα γιορτάζουμε έξι χρόνια αγάπης, αγάπη μου. Ήσουν και θα είσαι πάντα η καλύτερη απόφασή μου. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι στη ζωή μου», έγραψε η Meirivone Rocha Moraes σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την επέτειο της σχέσης της με τον Marcelo.

Η γυναίκα από τη Βραζιλία δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στην πάνινη κούκλα, με την οποία υποστηρίζει ότι έχει δημιουργήσει οικογένεια. Η ιστορία της έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα μέσα ενημέρωσης, καθώς η ίδια μοιράζεται με τους ακολούθους της στιγμές από την καθημερινότητά τους, αλλά και τις δυσκολίες που, όπως λέει, αντιμετωπίζει στη σχέση τους.

Πώς ξεκίνησε η σχέση της με τον Marcelo

Όλα ξεκίνησαν όταν η μητέρα της Meirivone έφτιαξε τον Marcelo, επειδή η κόρη της δεν έβρισκε κάποιον για να χορέψει μαζί του. Η Meirivone συμπάθησε αμέσως την κούκλα και, έκτοτε, άρχισε να παρουσιάζει τη σχέση τους στα social media. Σήμερα, η Βραζιλιάνα έχει συγκεντρώσει περίπου 174.000 ακολούθους στο Instagram, όπου δημοσιεύει συχνά ενημερώσεις για τη ζωή της με τον Marcelo. Ανάμεσα στις ιστορίες που έχει μοιραστεί είναι και εκείνη της «οικογένειάς» τους, καθώς υποστηρίζει ότι έχουν αποκτήσει παιδιά μαζί.

Παρά τη ρομαντική επέτειο, η Meirivone έχει περιγράψει στο παρελθόν και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη σχέση της με την κούκλα. Σε δηλώσεις της στο αυστραλιανό μέσο Now to Love, είχε χαρακτηρίσει τον Marcelo «κατά συρροή άπιστο», υποστηρίζοντας ότι την έχει απατήσει περισσότερες από μία φορές. «Τον συγχώρησα στο παρελθόν, επειδή έχουμε οικογένεια μαζί. Δεν μπορούσα να διαλύσω την οικογένειά μας για χάρη των παιδιών», είχε δηλώσει, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η ίδια είχε αναφέρει, μάλιστα, ότι ο Marcelo υποσχόταν πως θα αλλάξει, χωρίς η ίδια να τον πιστεύει. Παράλληλα, είχε εκφράσει την απογοήτευσή της, καθώς, όπως έλεγε, είχε επενδύσει πολλά στη σχέση τους και είχαν συμφωνήσει ακόμη και να ανανεώσουν τους όρκους τους. Σε παλαιότερες δηλώσεις της είχε αποκαλύψει ότι σκεφτόταν ακόμη και να του ζητήσει να φύγει, ενώ είχε αναφέρει πως θα δοκίμαζαν να κάνουν συνεδρίες θεραπείας ζεύγους κάθε εβδομάδα.

Η Meirivone έχει μιλήσει επανειλημμένα για τα παιδιά που, όπως υποστηρίζει, έχει αποκτήσει με τον Marcelo. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Marcelinho, το όνομα του οποίου σημαίνει «μικρός Marcelo» στα πορτογαλικά. Η ιστορία τους είχε πάρει απρόσμενη τροπή όταν η ίδια ανακοίνωσε ότι ο Marcelinho είχε πέσει θύμα απαγωγής, με τους φερόμενους ως απαγωγείς να ζητούν λύτρα για την επιστροφή του. Αργότερα, δημοσίευσε νέα ενημέρωση, υποστηρίζοντας ότι η κούκλα επέστρεψε σώα και ασφαλής.

Η Meirivone γνωρίζει ότι ο Marcelo είναι μια πάνινη κούκλα και όχι πραγματικός άνθρωπος, ωστόσο, όπως έχει δηλώσει, πιστεύει ότι έχει ψυχή. Σύμφωνα με το LADbible, η σχέση της με την κούκλα συνδέεται με την αντικειμενοφιλία (objectophilia), όρο που περιγράφει τη ρομαντική ή σεξουαλική έλξη προς άψυχα αντικείμενα.

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