Βραζιλιάνος πούλησε όλα του τα υπάρχοντα και ταξίδεψε 2.000 χλμ για να συναντήσει τον έρωτα της ζωής του, αλλά ήταν AI (vid)

49χρονος οικοδόμος στη Βραζιλία πούλησε όλα τα υπάρχοντά του και ταξίδεψε 2.000 χιλιόμετρα για να συναντήσει την γυναίκα που ερωτεύτηκε, ανακαλύπτοντας πως ήταν AI.

Απογοήτευση, εξαπάτηση. Σε αυτές τις δύο λέξεις συμπυκνώνεται αυτή η απίστευτη ιστορία που εκτυλίχθηκε στη Βραζιλία.

Πρωταγωνιστής ένας 49χρονος, ο οποίος πούλησε όλα του τα υπάρχοντα και ταξίδεψε περισσότερα από 2.000 χιλιόμετρα για να συναντήσει τη γυναίκα με την οποία πίστευε ότι θα παντρευτεί, μόνο και μόνο για να ανακαλύψει ότι η αγαπημένη του δεν ήταν πραγματικός άνθρωπος αλλά περσόνα δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη.

«Πούλησα όλα μου τα υπάρχοντα και πήγα να την βρω»

Ο Εντιμάρ Μαρτίνς, οικοδόμος στο επάγγελμα, δήλωσε στο δίκτυο TV Mirante ότι ήρθε σε επαφή για πρώτη φορά το 2020 με έναν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπό το όνομα «Jéssica Oliveira». Ο ίδιος δεν υποψιάστηκε ποτέ ότι συνομιλούσε με έναν εικονικό χαρακτήρα και στις 9 Οκτωβρίου αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα.

Πούλησε όλα του τα υπάρχοντα για να καλύψει τα έξοδα του ταξιδιού με λεωφορείο από την πολιτεία Μαρανιάο προς το Μπέλο Οριζόντε. «Πούλησα όλα μου τα πράγματα, ξεφορτώθηκα τα πάντα. Έτσι απογοητεύεσαι, ποιος δεν θα απογοητευόταν;», δήλωσε συντριμμένος ο 49χρονος.

Φτάνοντας στον προορισμό του στις 11 Οκτωβρίου, αναζήτησε μάταια τη γυναίκα. Τελικά απευθύνθηκε σε έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, όπου οι υπεύθυνοι τον ενημέρωσαν ότι η γυναίκα αυτή απλά δεν υπάρχει.

Η απάντηση του δημιουργού της περσόνας

Ο λογαριασμός @JessicaFazendeira στο TikTok, ο οποίος μετρούσε 300.000 ακόλουθους, είχε δημοσιεύσει βίντεο όπου η εικονική γυναίκα υποστηρίζει ότι έψαχνε έναν άνδρα για να μετακομίσει στη φάρμα της και να τον συντηρεί οικονομικά.

@jessicafazendeira ESTOU VINDO AQUI FALAR QUE ESSE PERFIL NUNCA CONVERSOU COM NINGUÉM, QUEM FALAR ISSO ESTA MENTINDO! ESSE PERFIL ESTA PRATICAMENTE ABANDONADO, ELE FOI CRIADO COM INTUITO DE SER MONETIZADO NO TIKTOK E VENDER NO TIKTOK SHOP, A FORMA QUE FOI FALADA É RPA GANHAR ENGAJAMENTO, PORÉM, NUNCA NINGUEM DESSE PERFIL CONVERSOU COM ALGUÉM! ♬ som original - Jessica Oliveira

Μετά τη δημοσιοποίηση της ιστορίας του Μαρτίνς, το άτομο που βρισκόταν πίσω από τον λογαριασμό δημοσίευσε βίντεο ξεκαθαρίζοντας την κατάσταση: «Ήρθα εδώ για να πω το προφανές: είμαι φτιαγμένη από τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχω μιλήσει ποτέ με κανέναν από αυτό το προφίλ. Ο στόχος ήταν να αποκτήσουμε αλληλεπίδραση για πωλήσεις. Ήταν έκπληξη για μένα όταν είδα τι συνέβη».

«Βυθίστηκε» στην κατάθλιψη ο 49χρονος

Ξεμένοντας από χρήματα, ο 49χρονος κατέφυγε στο Δημαρχείο του Μπέλο Οριζόντε, όπου εξομολογήθηκε σε κοινωνική λειτουργό ότι έκανε το μεγάλο ταξίδι επειδή είχε κουραστεί από τη μοναξιά.

Οι αρχές του παρείχαν βοήθεια για να μπορέσει να επιστρέψει, ενώ ο ίδιος φιλοξενείται πλέον από συγγενικό του πρόσωπο, προσπαθώντας να ξεπεράσει την κατάθλιψη και την απογοήτευση.

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