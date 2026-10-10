Ένα μπλακ-άουτ του 2002 οδήγησε μηχανικό να βάλει ένα μπουκάλι νερό στην οροφή: Η πατέντα του φωτίζει πάνω από 1 εκατ. σπίτια

Βραζιλιάνος μηχανικός επινόησε μια απλή μέθοδο για να φωτίζει τον χώρο εργασίας του χρησιμοποιώντας μόνο ένα πλαστικό μπουκάλι νερό.

Οι αποτελεσματικότερες λύσεις των ανθρώπων συχνά προκύπτουν υπό συνθήκες πίεσης ή δυσκολιών. Όταν τα εμπόδια δυσχεραίνουν την καθημερινότητα, τότε εμφανίζεται η δημιουργικότερη πλευρά του καθενός.

Το 2002, στην περιοχή Ουμπεράμπα της πολιτείας Μίνας Ζεράις στη Βραζιλία, οι διακοπές ρεύματος ήταν συνεχείς. Ο Αλφρέντο Μόζερ, μηχανικός στο επάγγελμα, αναγκαζόταν να εργάζεται καθημερινά στο σκοτάδι. Μέχρι που απηύδησε...

Από πατέντα σε παγκόσμιο project

Εξαιτίας της μεγάλης ακρίβειας που απαιτούσε η δουλειά του, κουράστηκε από την κατάσταση και αποφάσισε να δώσει λύση στο πρόβλημα του φωτισμού στον χώρο του. Για να το πετύχει αυτό, χρειάστηκε μόνο ένα πλαστικό μπουκάλι γεμάτο με νερό και την τοποθέτησή του στην οροφή του σπιτιού του. Αν και η κατασκευή ακούγεται εξαιρετικά απλή, στηριζόταν σε μια φυσική αρχή που αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική.

Για να φέρει φως στο σκοτεινό εργαστήριο, ο Μόζερ άνοιξε μια τρύπα σε κεραμίδι της στέγης και προσάρμοσε εκεί ένα μπουκάλι γεμάτο νερό. Η ιδέα του γεννήθηκε λίγες ημέρες νωρίτερα στο σπίτι της ανιψιάς του, όταν παρατήρησε τον τρόπο με τον οποίο το ηλιακό φως αντανακλούσε πάνω σε ένα πλαστικό μπουκάλι που βρισκόταν στο τραπέζι, φωτίζοντας ολόκληρο τον τοίχο.

Η λειτουργία της πατέντας βασίζεται στην ανάκλαση και τη διάθλαση του φωτός. Ένα μέρος των ηλιακών ακτίνων ανακλάται στην κυρτή επιφάνεια του μπουκαλιού, ενώ το νερό λειτουργεί ως φακός, διαχέοντας το φως προς όλες τις κατευθύνσεις στο εσωτερικό του δωματίου.

Προφανώς, η συγκεκριμένη κατασκευή λειτουργεί αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ημέρας με την παρουσία του ηλιακού φωτός, καλύπτοντας όμως πλήρως τις ώρες που ο Μόζερ χρειαζόταν φως για να εργαστεί.

Με την πάροδο των ετών, αυτό που ξεκίνησε ως μια αυτοσχέδια λύση εξελίχθηκε σε ένα ευρέως διαδεδομένο πρόγραμμα μέσω του ιδρύματος «MyShelter Foundation». Υπολογίζεται ότι περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν χρησιμοποιήσει την ιδέα του Αλφρέντο Μόζερ για να αποκτήσουν πρόσβαση σε δωρεάν φωτισμό.

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