Η γιγαντιαία μηχανή που σκάβει κάτω από τη Νέα Υόρκη: Το έργο των 16 δισ. δολαρίων που αλλάζει τις μετακινήσεις στις ΗΠΑ

Μια γιγαντιαία μηχανή ξεκίνησε να ανοίγει δύο νέες σιδηροδρομικές σήραγγες στο Νιου Τζέρσεϊ, στο πλαίσιο ενός έργου που φιλοδοξεί να αλλάξει τις μετακινήσεις προς τη Νέα Υόρκη.

Μια γιγαντιαία μηχανή διάνοιξης σηράγγων έπιασε δουλειά στο Νιου Τζέρσεϊ, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά έργα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κατασκευή εντάσσεται σε μια επένδυση 16 δισ. δολαρίων, η οποία φιλοδοξεί να ενισχύσει τη σύνδεση με τη Νέα Υόρκη και να αναβαθμίσει μια υποδομή που εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες καθημερινά.

Το έργο Hudson Tunnel Project αφορά την κατασκευή μιας νέας σιδηροδρομικής σήραγγας κάτω από τον ποταμό Χάντσον, αλλά και την ανακαίνιση της υφιστάμενης σήραγγας, η οποία χρησιμοποιείται από το 1910. Η πρώτη μηχανή διάνοιξης ξεκίνησε τις εργασίες της στις 9 Οκτωβρίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας κρίσιμης φάσης για το φιλόδοξο σχέδιο που συνδέει το Νιου Τζέρσεϊ με τη Νέα Υόρκη.

Δύο σήραγγες κάτω από τη γη

Η πρώτη φάση της μηχανικής εκσκαφής αφορά το έργο Palisades Tunnel Project, στη δυτική πλευρά του ποταμού Χάντσον. Το συγκεκριμένο τμήμα έχει προϋπολογισμό 466 εκατ. δολαρίων και περιλαμβάνει την κατασκευή δύο παράλληλων σηράγγων, μήκους περίπου 1,6 χιλιομέτρων η καθεμία.

Κάθε σήραγγα θα έχει διάμετρο περίπου 7,7 μέτρων, ενώ η επένδυση των τοιχωμάτων θα γίνει με προκατασκευασμένα τμήματα σκυροδέματος. Οι δύο υπόγειες διαδρομές θα συνδέονται μεταξύ τους με έξι εγκάρσια περάσματα, τα οποία αποτελούν μέρος της κατασκευαστικής διάταξης του έργου.

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί η δημιουργία ενός φρεατίου πρόσβασης βάθους περίπου 37 μέτρων. Από εκεί θα απομακρυνθούν οι μηχανές διάνοιξης όταν ολοκληρώσουν την εκσκαφή τους. Η συγκεκριμένη φάση αποτελεί το πρώτο συμβόλαιο μηχανοποιημένης διάνοιξης σηράγγων που ανέθεσε η Gateway Development Commission στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό

Η σημασία του έργου ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης κατασκευής. Η σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Νιου Τζέρσεϊ και Νέας Υόρκης αποτελεί έναν από τους πιο επιβαρυμένους συγκοινωνιακούς άξονες στις ΗΠΑ, καθώς εξυπηρετεί εργαζομένους, κατοίκους και επισκέπτες που μετακινούνται καθημερινά μεταξύ των δύο περιοχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Gateway Development Commission, περίπου 200.000 επιβατικές μετακινήσεις πραγματοποιούνται κάθε ημέρα στο συγκεκριμένο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου, με περισσότερα από 450 δρομολόγια της Amtrak και της NJ TRANSIT.

Η υπάρχουσα σήραγγα, η οποία λειτουργεί για περισσότερο από έναν αιώνα, αποτελεί κρίσιμο σημείο για την ομαλή κυκλοφορία των συρμών. Η παλαιότητά της και ο κίνδυνος διακοπών στη λειτουργία της καθιστούν αναγκαία την αναβάθμισή της, καθώς ένα σοβαρό πρόβλημα θα μπορούσε να επηρεάσει χιλιάδες μετακινήσεις και να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής.

Η νέα σήραγγα θα επιτρέψει την αύξηση της μεταφορικής ικανότητας, ενώ η ύπαρξη εναλλακτικής υποδομής θα δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης στην παλιά χωρίς να απαιτηθεί η πλήρης διακοπή της σιδηροδρομικής σύνδεσης.

Το χρονοδιάγραμμα της επένδυσης

Το Hudson Tunnel Project αποτελεί βασικό μέρος του ευρύτερου προγράμματος Gateway, που έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου στον βορειοανατολικό διάδρομο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το πρόγραμμα προβλέπει την κατασκευή νέων σιδηροδρομικών γραμμών συνολικού μήκους περίπου 14,5 χιλιομέτρων, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν οκτώ χιλιομέτρων υπόγειων σηράγγων κάτω από τον ποταμό Χάντσον. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση της υφιστάμενης υποδομής, η οποία αποτελεί σημαντικό κρίκο του δικτύου που συνδέει μεγάλες πόλεις της ανατολικής ακτής.

Με βάση τον σχεδιασμό της Gateway Development Commission, η νέα σήραγγα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2035, ενώ η αποκατάσταση της παλιάς προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2038.

Πρόκειται για μια επένδυση που δεν αφορά μόνο την κατασκευή νέων υπόγειων διαδρομών, αλλά και την προστασία μιας από τις σημαντικότερες σιδηροδρομικές συνδέσεις της χώρας. Η επιτυχία της θα κριθεί από το κατά πόσο θα μπορέσει να αυξήσει τη χωρητικότητα, να περιορίσει τις καθυστερήσεις και να διασφαλίσει την αξιοπιστία των μετακινήσεων για τις επόμενες δεκαετίες.

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