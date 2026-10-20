Φοιτητές στήνουν ξανά σκηνές στο Σύνταγμα: Διήμερος ξεσηκωμός με απεργία εκπαιδευτικών και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Το υψηλό κόστος σπουδών και στέγασης, οι ελλείψεις στα σχολεία και οι μισθοί των εκπαιδευτικών βρίσκονται στο επίκεντρο του διημέρου, με την ΕΛΑΣ σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σε διήμερο κινητοποιήσεων προχωρούν φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί, με το Σύνταγμα να βρίσκεται στο επίκεντρο από το απόγευμα της Τρίτης 20 Οκτωβρίου και τα συλλαλητήρια της Τετάρτης να αναμένεται να ενώσουν διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι φοιτητικοί σύλλογοι επιστρέφουν στην πλατεία Συντάγματος, όπου έχουν προγραμματίσει να στήσουν ξανά σκηνές και να πραγματοποιήσουν συναυλία, διαμαρτυρόμενοι κυρίως για το αυξημένο κόστος σπουδών και στέγασης, αλλά και για την κατάσταση στα πανεπιστήμια.

Οι κινητοποιήσεις κορυφώνονται την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, αλλά και με 24ωρη απεργία εκπαιδευτικών. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης, από τις ελλείψεις προσωπικού και τις ανεπαρκείς σχολικές υποδομές μέχρι τους μισθούς των εκπαιδευτικών και την ανάγκη μεγαλύτερης κρατικής χρηματοδότησης. Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις δυνάμεις της ενόψει των συγκεντρώσεων.

Σκηνές στο Σύνταγμα

Το πρώτο ραντεβού έχει δοθεί για τις 18:00 της Τρίτης στην πλατεία Συντάγματος, όπου οι φοιτητές αναμένεται να στήσουν σκηνές, επαναλαμβάνοντας μια κινητοποίηση που είχε πραγματοποιηθεί και τις προηγούμενες ημέρες. Η δράση συνδέεται με τις διεκδικήσεις για καλύτερους όρους φοίτησης, την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και τη μείωση των εξόδων που επιβαρύνουν τους φοιτητές και τις οικογένειές τους.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι θέτουν στο προσκήνιο το υψηλό κόστος διαβίωσης, τις ανάγκες για περισσότερες και προσιτές επιλογές φοιτητικής στέγης, καθώς και τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν σύλλογοι από ιδρύματα όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το φοιτητικό κίνημα αναμένεται να συναντηθεί την Τετάρτη στον δρόμο με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, σε μια ευρύτερη διαμαρτυρία για τις συνθήκες λειτουργίας της δημόσιας εκπαίδευσης. Η διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών σπουδών συνδέεται έτσι με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά σχολεία και εκπαιδευτικοί σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα συλλαλητήρια της Τετάρτης

Το πρόγραμμα των συγκεντρώσεων περιλαμβάνει τρία βασικά σημεία συνάντησης. Στην Αθήνα, το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια. Στη Θεσσαλονίκη, οι διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν στις 11:30 στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ στην Πάτρα το ραντεβού έχει δοθεί για τις 10:30 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου.

Κινητοποιήσεις έχουν ανακοινωθεί και σε άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων η Κρήτη. Εκεί, οι φοιτητές προτάσσουν ιδιαίτερα το ζήτημα της φοιτητικής στέγης, ζητώντας περισσότερες δωρεάν θέσεις στις εστίες και ουσιαστική στήριξη για το κόστος του ενοικίου και της διαβίωσης.

Παράλληλα, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί σε συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, διεκδικώντας ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς και προσωπικό υποστήριξης, ασφαλή σχολικά κτίρια και μικρότερα τμήματα. Στα αιτήματα περιλαμβάνεται και η βελτίωση των συνθηκών φοίτησης για μαθητές με αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Απεργία για τα σχολεία

Την Τετάρτη έχει προκηρυχθεί 24ωρη πανελλαδική απεργία από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, ενώ στην κινητοποίηση συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της ΟΛΜΕ, με σχετικές δράσεις και στάσεις εργασίας. Έχει επίσης ανακοινωθεί τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00.

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, κάλυψη των κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία και βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Στις διεκδικήσεις τους περιλαμβάνονται οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, όπως μουσικής, θεατρικής αγωγής και εικαστικών, αλλά και η ανάγκη ενίσχυσης των ολοήμερων σχολείων με εκπαιδευτικούς, σχολικούς νοσηλευτές και ψυχολόγους.

Παράλληλα, εκφράζουν αντιρρήσεις για τη λειτουργία τμημάτων με 25 ή περισσότερους μαθητές, υποστηρίζοντας ότι ο μεγάλος αριθμός παιδιών ανά τάξη δυσκολεύει την εκπαιδευτική διαδικασία και την εξατομικευμένη υποστήριξη. Σημαντικό μέρος των αιτημάτων αφορά και τις σχολικές υποδομές, με έμφαση στη συντήρηση των κτιρίων, στην επαρκή χρηματοδότηση και στην ανάγκη προσεισμικών ελέγχων για την ασφάλεια μαθητών και προσωπικού.

Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ

Αυξημένη ετοιμότητα επικρατεί στην Ελληνική Αστυνομία ενόψει των κινητοποιήσεων, με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να παρακολουθεί την εξέλιξη των συγκεντρώσεων και να σχεδιάζει την ανάπτυξη δυνάμεων στις πόλεις όπου έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, εξετάζονται προληπτικοί έλεγχοι αντίστοιχοι με εκείνους που πραγματοποιούνται σε μεγάλες συγκεντρώσεις, ενώ έχει ενεργοποιηθεί το πληροφοριακό δίκτυο της ΕΛΑΣ για την αποτροπή επεισοδίων. Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι να διασφαλιστεί η δυνατότητα μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών να διαδηλώσουν και να εκφράσουν τα αιτήματά τους.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξη, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα υπάρξουν αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση που κάποιοι επιχειρήσουν να προκαλέσουν επεισόδια και να διαταράξουν τις συγκεντρώσεις.

Οι αρχές παρακολουθούν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και τις κινητοποιήσεις που καταγράφονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με το υπουργείο να επιδιώκει την ομαλή διεξαγωγή των διαδηλώσεων και την αποφυγή εντάσεων κατά τη διάρκεια του διημέρου.

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