Γερμανία: Υπό συζήτηση η 12ωρη εργασία- Η μεταρρύθμιση που διχάζει την κυβέρνηση

Το ενδεχόμενο να εργάζονται έως και 12 ώρες την ημέρα εξετάζει η Γερμανία, με το SPD και τα συνδικάτα να εκφράζουν αντιρρήσεις για τις επιπτώσεις στους εργαζομένους.

Η γερμανική κυβέρνηση, σύμφωνα με τη Deutsche Welle εξετάζει την αλλαγή του πλαισίου για τον χρόνο εργασίας, με στόχο να δίνεται μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανομή των ωρών μέσα στην εβδομάδα. Η πρόταση προκαλεί διαφωνίες μεταξύ της Χριστιανικής Ένωσης και του SPD, ενώ τα συνδικάτα προειδοποιούν για τις επιπτώσεις στην υγεία και την οικογενειακή ζωή των εργαζομένων.

Το ενδεχόμενο να εργάζονται περισσότερο από οκτώ ώρες την ημέρα βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης στη Γερμανία, όπου η κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς προωθεί αλλαγές στη νομοθεσία για τον χρόνο εργασίας. Στόχος είναι να επιτρέπεται μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση των ωραρίων, με τη δυνατότητα να καθορίζεται ανώτατο όριο σε εβδομαδιαία και όχι σε ημερήσια βάση. Η συζήτηση δεν αφορά την καθολική επιβολή του 12ώρου, αλλά την αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν την ημερήσια διάρκεια της εργασίας. Η πρόταση, ωστόσο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού όσο και στα συνδικάτα, καθώς παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των εγγυήσεων για την προστασία των εργαζομένων.

Το παράδειγμα της χημικής βιομηχανίας και η έκπληξη του Μερτς

Αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, η επίσκεψη του Γερμανού καγκελαρίου τον Σεπτέμβριο στις εγκαταστάσεις της φινλανδικής εταιρείας UPM στη Λόινα, στη Σαξονία-Άνχαλτ. Η περιοχή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους της γερμανικής χημικής βιομηχανίας, με περισσότερες από 100 επιχειρήσεις. Στις εγκαταστάσεις της UPM λειτουργεί βιοδιυλιστήριο που παράγει χημικά προϊόντα από ξύλο, ενώ η εταιρεία αναζητά προσωπικό για τη λειτουργία του. Σε σχετική αγγελία προβλέπεται εργασία σε βάρδιες διάρκειας 12 ωρών, κάτι που είναι δυνατό υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Όπως ανέφερε ο Μερτς σε ομιλία του στην Ημέρα των Γερμανών Εργοδοτών, τον Οκτώβριο, εξεπλάγη όταν πληροφορήθηκε ότι οι εγκαταστάσεις λειτουργούν με συνεχόμενες 12ωρες βάρδιες, με τη συμφωνία του συμβουλίου εργαζομένων. Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο καγκελάριος, ο υπεύθυνος βάρδιας περιέγραψε το σύστημα ως ιδιαίτερα θετικό, καθώς επιτρέπει στους εργαζομένους να δουλεύουν τρεις ημέρες την εβδομάδα και να διαθέτουν περισσότερο χρόνο για την οικογένειά τους. Ο Μερτς επικαλέστηκε το παράδειγμα για να υποστηρίξει ότι η μεγαλύτερη διάρκεια μιας εργάσιμης ημέρας δεν συνιστά αυτομάτως εκμετάλλευση, εφόσον υπάρχει κατάλληλη οργάνωση και τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Τι προβλέπει σήμερα η γερμανική νομοθεσία

Το γερμανικό πλαίσιο προβλέπει κατά κανόνα έως οκτώ ώρες εργασίας ανά εργάσιμη ημέρα. Η διάρκεια μπορεί να φτάσει τις δέκα ώρες, εφόσον τηρούνται οι όροι αναπλήρωσης του χρόνου εργασίας και ο μέσος όρος επανέρχεται στα προβλεπόμενα όρια μέσα στην περίοδο αναφοράς. Παράλληλα, μεταξύ δύο εργάσιμων περιόδων προβλέπονται κατά κανόνα τουλάχιστον έντεκα ώρες συνεχούς ανάπαυσης.

Υπάρχουν, ωστόσο, εξαιρέσεις για συγκεκριμένους κλάδους και συνθήκες εργασίας. Σε τομείς όπως η υγεία, οι υπηρεσίες διάσωσης και ασφάλειας, οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας, τα διυλιστήρια και η χημική βιομηχανία μπορούν να εφαρμοστούν μεγαλύτερες βάρδιες, ακόμη και 12 ωρών, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία. Η μεταρρύθμιση που εξετάζεται στη Γερμανία αφορά τη δυνατότητα υπολογισμού του ανώτατου χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία αντί για ημερήσια βάση. Στόχος είναι να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανομή των ωρών εργασίας, χωρίς αυτό να σημαίνει αυτομάτως ότι καταργούνται τα όρια ανάπαυσης ή οι υπόλοιπες υποχρεώσεις των εργοδοτών.

Η διαφωνία για το εβδομαδιαίο όριο εργασίας

Η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) και οι εργοδοτικές οργανώσεις ζητούν εδώ και καιρό μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, υποστηρίζοντας ότι η ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Επικαλούνται, μεταξύ άλλων, την ευρωπαϊκή οδηγία για τον χρόνο εργασίας, η οποία προβλέπει μέσο ανώτατο όριο 48 ωρών την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η κατεύθυνση αυτή περιλαμβάνεται στη συμφωνία του κυβερνητικού συνασπισμού του 2025, στην οποία CDU/CSU και Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) συμφώνησαν να εξετάσουν τη δυνατότητα καθορισμού εβδομαδιαίου αντί ημερήσιου ανώτατου ορίου εργασίας.

Το σχέδιο, ωστόσο, προκάλεσε διαφωνίες στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού. Η αρχική πρόταση που παρουσίασε τον Ιούνιο του 2026 το υπουργείο Εργασίας, υπό την τότε υπουργό Μπέρμπελ Μπας, προέβλεπε ότι η εφαρμογή πιο ευέλικτων ωραρίων θα εξαρτάται από την ύπαρξη συλλογικών συμβάσεων. Παράλληλα, περιλάμβανε εγγυήσεις για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή του χρόνου εργασίας. Οι εργοδοτικές οργανώσεις και η Χριστιανική Ένωση αντέδρασαν στους όρους αυτούς. Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γερμανικών Εργοδοτικών Οργανώσεων (BDA), Ράινερ Ντούλγκερ, ζήτησε την απόσυρση και πλήρη αναθεώρηση του σχεδίου, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζει τις επιχειρήσεις με υπερβολική δυσπιστία. Η αντιπαράθεση συνέβαλε στο πάγωμα της μεταρρύθμισης.

Οι φόβοι των συνδικάτων για την υγεία και την οικογένεια

Τα συνδικάτα αντιτίθενται στην αποδυνάμωση των περιορισμών που ισχύουν για την ημερήσια εργασία. Η γερμανική συνδικαλιστική οργάνωση Verdi προειδοποιεί ότι οι σημαντικά μεγαλύτερες εργάσιμες ημέρες μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες για την υγεία των εργαζομένων και να δυσκολέψουν ιδιαίτερα όσους έχουν παιδιά ή άλλες οικογενειακές υποχρεώσεις. Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες ότι η μεγαλύτερη ευελιξία δεν θα αποτελεί πάντοτε πραγματική επιλογή των εργαζομένων, αλλά θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιέσεις για την αποδοχή πολύωρων βαρδιών.

Το SPD επιμένει ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να διασφαλίζει πως η ευελιξία θα λειτουργεί και προς όφελος των εργαζομένων. Σε κείμενο θέσεων που δημοσίευσε στις αρχές Οκτωβρίου 2026, με τίτλο «Αυτοδιάθεση, όχι απορρύθμιση», ζητά οι αποφάσεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας να λαμβάνονται από κοινού και με αμοιβαία συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων.

Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει εκφράσει την επιθυμία να προχωρήσει σύντομα η μεταρρύθμιση, υποστηρίζοντας ότι η μεγαλύτερη ευελιξία μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζομένους. Η τελική μορφή της αλλαγής, ωστόσο, παραμένει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η συζήτηση, επομένως, δεν αφορά απλώς τη δυνατότητα εργασίας πέρα από το οκτάωρο, αλλά και το ποιος θα αποφασίζει για την κατανομή των ωρών εργασίας και ποιες εγγυήσεις θα προστατεύουν τον ελεύθερο χρόνο, την υγεία και την οικογενειακή ζωή των εργαζομένων.

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