Κατέρρευσε η «καμινάδα της Νεράιδας» στην Καππαδοκία: Πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες (vid)

Τραγωδία στην Τουρκία με την κατάρρευση της «Καμινάδας της Νεράιδας» στο Γκιόρεμε, ενώ σωστικά συνεργεία και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου στην περιοχή Γκιόρεμε της Καππαδοκίας, στην Τουρκία, μετά την κατάρρευση ενός χαρακτηριστικού βραχώδους σχηματισμού, γνωστού ως «Καμινάδα της Νεράιδας».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστός ο ακριβής απολογισμός.

Kapadokya’da peribacası yıkıldı… Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacası yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği öğrenildi. https://t.co/vIpa2dYzA2 — Lale Haber (@lale_haber) October 29, 2026

Σε δηλώσεις του, ο κυβερνήτης της πόλης Νεβσεχίρ, Χουσεΐν Κοκ έκανε λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και έναν τραυματία. «Ανακτήσαμε τις σορούς δύο ατόμων που έχασαν τη ζωή τους λόγω πτώσης βράχων που προκλήθηκε από κατολίσθηση. Μεταφέραμε έναν τραυματία στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στον τόπο του συμβάντος» είπε χαρακτηριστικά.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία για την παροχή βοήθειας και τη διακομιδή τραυματιών. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

📢 Kapadokya'da peribacası çöktü: Ölü ve yaralılar var! https://t.co/pLLjERC0ms https://t.co/yH6gs1jD1G October 29, 2026

Οι λεγόμενες «καμινάδες των νεράιδων» αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φυσικά αξιοθέατα της Καππαδοκίας. Πρόκειται για ψηλούς, κωνικούς σχηματισμούς που δημιουργήθηκαν μέσα σε χιλιάδες χρόνια από τη διάβρωση ηφαιστειακών πετρωμάτων λόγω του ανέμου και της βροχής.

Το Γκιόρεμε είναι διεθνώς γνωστό για τους σχηματισμούς αυτούς, καθώς και για τις ιστορικές εκκλησίες και τα μοναστήρια που έχουν λαξευτεί στους βράχους. Η περιοχή περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.



📢 Kapadokya'da peribacası çöktü: Ölü ve yaralılar var! https://t.co/pLLjERC0ms https://t.co/yH6gs1jD1G October 29, 2026

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