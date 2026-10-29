Ποιος σκότωσε την Σάντρα: Έγκλημα ή αυτοχειρία; Υπόθεση βγαλμένη από το CSI συγκλονίζει τις ΗΠΑ

Η 23χρονη Σάντρα Μπίρτσμορ βρέθηκε νεκρή στις 4 Φεβρουαρίου του 2021 μέσα στο διαμέρισμα της.

Ο Μάθιου Φάργουελ ήθελε να περάσει από το διαμέρισμα της Σάντρα Μπίρτσμορ. Έτσι, απλά για μία σύντομη επίσκεψη. «Είσαι ακόμα ξύπνια;» της έστειλε σε γραπτό μήνυμα. «Μπορώ να περάσω για ένα λεπτό;»

Ήταν το βράδυ της 1ης Φεβρουαρίου 2021, την ώρα που μια ισχυρή χιονοθύελλα σάρωνε την ανατολική Μασαχουσέτη. Η 23χρονη Σάντρα ήταν περίπου 10 εβδομάδων έγκυος και είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στο διαμέρισμά της στο Κάντον, ένα προάστιο της Βοστώνης, σχεδιάζοντας τη ζωή της ως νέα μαμά. Είχε παραγγείλει ένα παιδικό καροτσάκι, έψαχνε για έπιπλα παιδικού δωματίου και έστελνε μηνύματα σε μια φίλη της για βρεφικά φορμάκια.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr