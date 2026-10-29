Οι γονείς της 31χρονης Μπόουεν Γουάν κατέθεσαν αγωγή κατά της OpenAI και του Σαμ Άλτμαν, υποστηρίζοντας ότι το ChatGPT τη βοήθησε να διακόψει την αγωγή της για την επιληψία.

Ο θάνατος μιας 31χρονης γυναίκας με επιληψία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας δικαστικής υπόθεσης στις ΗΠΑ, με τους γονείς της να στρέφονται κατά της OpenAI και του διευθύνοντος συμβούλου της, Σαμ Άλτμαν. Η οικογένεια της Μπόουεν Γουάν υποστηρίζει ότι το ChatGPT τη βοήθησε να διακόψει τη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε για την αντιμετώπιση των επιληπτικών κρίσεων, ενώ φέρεται να την ενθάρρυνε να αποκρύψει την απόφασή της από τους γιατρούς της.

Η υπόθεση αφορά τη χρήση του GPT-4o, μιας παλαιότερης έκδοσης του ChatGPT, και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης όταν οι χρήστες στρέφονται σε αυτήν για ζητήματα υγείας. Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην αγωγή, η Γουάν είχε επιληψία και λάμβανε λαμοτριγίνη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων. Οι γονείς της υποστηρίζουν ότι οι συνομιλίες με το chatbot συνέβαλαν στην απόφασή της να μειώσει δραστικά τη δόση της χωρίς ιατρική επίβλεψη.

Από τα 400 mg στο μηδέν

Σύμφωνα με την αγωγή, η 31χρονη λάμβανε καθημερινά 400 mg λαμοτριγίνης, αλλά ανησυχούσε ότι η αγωγή επηρέαζε την ομιλία και τη σκέψη της. Οι ανησυχίες αυτές είχαν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την ίδια, καθώς αντιμετώπιζε επαγγελματική αβεβαιότητα και ήθελε να βελτιώσει την ικανότητά της να επικοινωνεί ενόψει συνεντεύξεων για εργασία.

Οι γονείς της υποστηρίζουν ότι το ChatGPT δημιούργησε ένα πρόγραμμα σταδιακής μείωσης της δόσης, το οποίο προέβλεπε τη διακοπή του φαρμάκου μέσα σε περίπου 25 ημέρες. Κατά τους ισχυρισμούς τους, κανένας γιατρός δεν είχε συστήσει αυτό το πλάνο. Η αγωγή αναφέρει επίσης ότι το chatbot φέρεται να την ενθάρρυνε να μην αποκαλύψει τη διαδικασία στον γιατρό της, ενώ σε άλλη περίπτωση φέρεται να επιδοκίμασε την άρνησή της να υποβληθεί σε εξέταση αίματος που θα μπορούσε να δείξει τα επίπεδα του φαρμάκου στον οργανισμό της.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι γονείς, η γυναίκα εξέφρασε επανειλημμένα φόβους και προβληματισμούς για όσα βίωνε κατά τη μείωση της αγωγής. Οι συνομιλίες που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής έρευνας φέρεται να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 158 αναφορές στις ανησυχίες της για τη διαδικασία. Η οικογένεια ισχυρίζεται ότι το chatbot την καθησύχαζε, παρουσιάζοντας ορισμένα συμπτώματα ως μέρος της προσαρμογής του οργανισμού της.

Οι 1.500 συνομιλίες την εβδομάδα

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει αφορά την έκταση της χρήσης του ChatGPT. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η Γουάν έφτασε το 2025 να ανταλλάσσει περισσότερα από 1.500 μηνύματα την εβδομάδα με το chatbot. Η τεχνητή νοημοσύνη είχε αρχικά μπει στην καθημερινότητά της για διάφορα ζητήματα, από πρακτικές συμβουλές μέχρι προσωπικούς προβληματισμούς, όμως σταδιακά φαίνεται πως απέκτησε σημαντικό ρόλο και στις αποφάσεις της για την υγεία της.

Οι γονείς της υποστηρίζουν ότι η σχέση της με το chatbot επηρέασε και την επικοινωνία της με τους ίδιους. Η υπόθεση, επομένως, δεν αφορά μόνο το κατά πόσο ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να δώσει λανθασμένες πληροφορίες, αλλά και το πώς η συνεχής, προσωπική συνομιλία μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη του χρήστη σε αυτές.

Η Γουάν πέθανε τον Φεβρουάριο του 2026 και εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Σιάτλ. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα σχετικά δικαστικά έγγραφα, ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε ο αιφνίδιος απροσδόκητος θάνατος σε άτομο με επιληψία, γνωστός διεθνώς ως SUDEP. Η αγωγή υποστηρίζει ότι η μείωση της φαρμακευτικής αγωγής συνέβαλε στον θάνατό της. Η ακριβής νομική ευθύνη, ωστόσο, δεν έχει κριθεί από δικαστήριο.

Η απάντηση της OpenAI

Η OpenAI χαρακτήρισε την υπόθεση βαθιά οδυνηρή και υποστήριξε ότι οι συνομιλίες αφορούσαν παλαιότερη έκδοση του ChatGPT, η οποία δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Το GPT-4o αποσύρθηκε από την εφαρμογή για καταναλωτές στις 13 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές. Η εταιρεία έχει επίσης επισημάνει ότι το ChatGPT δεν υποκαθιστά την ιατρική φροντίδα και ότι συνεχίζει να βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο τα μοντέλα της ανταποκρίνονται σε ευαίσθητες καταστάσεις.

Οι γονείς της 31χρονης ζητούν αποζημιώσεις και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων, ώστε να αποτρέπεται η παροχή εξατομικευμένων οδηγιών για αλλαγή ή διακοπή φαρμακευτικής αγωγής χωρίς την εμπλοκή επαγγελματία υγείας.

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