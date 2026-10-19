Μετά από τέσσερα χρόνια τηλεργασίας, καθυστερεί συστηματικά μισή ώρα κάθε πρωί: «Δεν νιώθω πλέον ενοχές»

Η υποχρεωτική επιστροφή στο γραφείο προκαλέι αντιδράσεις από εργαζόμενο που πέρασε τέσσερα χρόνια σε τηλεργασία, δηλώνει ότι έχει χάσει κάθε κίνητρο και διάθεση για δουλειά

Τέσσερα χρόνια τηλεργασίας ήταν αρκετά για να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο ένας εργαζόμενος αντιλαμβάνεται την επαγγελματική του ζωή. Όπως υποστηρίζει, η εργασία από το σπίτι τον βοηθούσε να ξεκουράζεται καλύτερα, να είναι πιο παραγωγικός και να απολαμβάνει περισσότερο τον προσωπικό του χρόνο. Η υποχρεωτική επιστροφή στο γραφείο, ωστόσο, ανέτρεψε την καθημερινότητά του και επηρέασε σημαντικά τη διάθεσή του για δουλειά.

Σήμερα, ο ίδιος παραδέχεται ότι φτάνει συστηματικά περίπου 30 λεπτά αργότερα από την προβλεπόμενη ώρα έναρξης, καθώς ξεκινά από το σπίτι την ώρα που κανονικά θα έπρεπε να πιάνει δουλειά. Οι μετακινήσεις, οι συναντήσεις και οι εκδηλώσεις στον χώρο εργασίας έχουν ενισχύσει τη δυσαρέσκειά του. Αναφερόμενος στα χρόνια που εργαζόταν εξ αποστάσεως, περιέγραψε εκείνη την περίοδο ως την καλύτερη της ζωής του, εξηγώντας πόσο διαφορετική ήταν η καθημερινότητά του.

Το αίτημα για τηλεργασία που απορρίφθηκε

Πριν εγκαταλείψει την προσπάθεια να φτάνει εγκαίρως, ο εργαζόμενος είχε ζητήσει από την εταιρεία του να μπορεί να εργάζεται από το σπίτι τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα. Το αίτημά του, όμως, απορρίφθηκε, καθώς, σύμφωνα με όσα αναφέρει, η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται μόνο στα στελέχη της διοίκησης. Η απόφαση αυτή αποτέλεσε σημείο καμπής στη στάση του απέναντι στη δουλειά, καθώς όπως παραδέχτηκε, από τη στιγμή που κατάλαβε ότι δεν θα μπορούσε να έχει την ευελιξία που επιθυμούσε, σταμάτησε να προσπαθεί να φτάνει στην ώρα του.

Παρά τις επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις, υποστηρίζει ότι κανείς δεν του έχει κάνει παρατήρηση. Μάλιστα, αναφέρει ότι ο προϊστάμενός του φτάνει συχνά μετά τις 9 το πρωί, ενώ ορισμένες ημέρες εμφανίζεται ακόμη και κοντά στις 10. Ο ίδιος θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή ενίσχυσε την αίσθηση πως δεν υπάρχει λόγος να καταβάλλει επιπλέον προσπάθεια για να τηρεί αυστηρά το ωράριό του. «Έχουν έναν εργαζόμενο που αργεί και δεν αισθάνεται πλέον ενοχές γι' αυτό», είναι το νόημα της χαρακτηριστικής του τοποθέτησης.

Τι δείχνει η συζήτηση για την υποχρεωτική επιστροφή στο γραφείο

Η συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύει τη δυσαρέσκεια που μπορεί να προκαλέσουν οι πολιτικές υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας, ιδιαίτερα σε εργαζομένους που έχουν συνηθίσει τα πλεονεκτήματα της τηλεργασίας. Μελέτη του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ συνδέει την επιβολή επιστροφής στο γραφείο με χαμηλότερη εργασιακή ικανοποίηση, χωρίς να εντοπίζει σημαντικές βελτιώσεις στις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. Τα ευρήματα επαναφέρουν το ερώτημα κατά πόσο η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων σε κάθε επαγγελματικό περιβάλλον.

Από τη μία πλευρά, η τηλεργασία προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και μπορεί να διευκολύνει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Από την άλλη, όσοι επιστρέφουν σε ένα αυστηρότερο πλαίσιο εργασίας καλούνται να προσαρμοστούν ξανά στις καθημερινές μετακινήσεις και στις απαιτήσεις της παρουσίας στο γραφείο. Ωστόσο, η συστηματική καθυστέρηση μπορεί να έχει συνέπειες για την επαγγελματική εικόνα και τις μελλοντικές ευκαιρίες ενός εργαζομένου.

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