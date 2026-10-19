Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Μανώλης Ροδουσάκης: Αρνιόταν να βάζει βενζίνη σε οδηγούς χωρίς κράνος

Ο Μανώλης Ροδουσάκης είχε πρωτοστατήσει σε μια πρωτοβουλία για την οδική ασφάλεια που ξεκίνησε από την Κρήτη και επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα, πριν χάσει τη ζωή του σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ.

Ο Μανώλης Ροδουσάκης, ο επιχειρηματίας από την Κρήτη που είχε ξεχωρίσει για την πρωτοβουλία του να αρνείται τον ανεφοδιασμό μοτοσικλετιστών χωρίς κράνος, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το zarpanews.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε στον κόμβο του Πλατανιά, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Ροδουσάκης, στο οποίο επέβαινε και η σύζυγός του, Μαρία, συγκρούστηκε με βαν που μετέφερε τρία παιδιά. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η σύζυγός του, ενώ ο ίδιος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η πρωτοβουλία για τα κράνη

Ο Μανώλης Ροδουσάκης είχε γίνει γνωστός το 2024, όταν αποφάσισε να λάβει μέτρα για την ευαισθητοποίηση των οδηγών δικύκλων σχετικά με τη χρήση κράνους. Ως ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων στην Κρήτη, ζήτησε από τους εργαζομένους του να μην προχωρούν σε ανεφοδιασμό μοτοσικλετών όταν οι αναβάτες τους δεν φορούσαν κράνος.

Η απόφαση αυτή είχε ως αφορμή ένα θανατηφόρο τροχαίο στο Καστέλλι της Κρήτης, με θύμα έναν νεαρό οδηγό που δεν φορούσε κράνος. Ο επιχειρηματίας θέλησε να αξιοποιήσει τη θέση του για να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς τους μοτοσικλετιστές, υπενθυμίζοντας με έμπρακτο τρόπο τη σημασία της προστασίας της ζωής τους.

Η πρωτοβουλία του δεν περιορίστηκε στο δικό του πρατήριο, καθώς, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο zarpanews.gr ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Χανίων και αντιδήμαρχος, Γιάννης Δρακακάκης, η δράση κοινοποιήθηκε από την Ένωση σε ολόκληρη την Κρήτη και στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Ο Γιάννης Δρακακάκης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του Ροδουσάκη, επισημαίνοντας ότι το πρατήριό του ήταν το πρώτο πανελλαδικά που εφάρμοσε την πρακτική της άρνησης ανεφοδιασμού σε μοτοσικλετιστές χωρίς κράνος.

«Αυτός ο άνθρωπος προσπάθησε να σώσει ανθρώπους από τροχαία και δυστυχώς έφυγε ο ίδιος από τροχαίο», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας την τραγική ειρωνεία του θανάτου ενός ανθρώπου που είχε προσπαθήσει να συμβάλει στην πρόληψη αντίστοιχων δυστυχημάτων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ