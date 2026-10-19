Νιώσαμε φουλ αμήχανα: Ο Άδωνις Γεωργιάδης χοροπηδάει σαν πιτσιρίκι, φωνάζοντας «και Α και ΟΥ και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ» (vid)

Με συνθήματα, χειροκροτήματα και χοροπηδητά εμφανίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο βίντεο που ανάρτησε από τη συνάντησή του με μέλη της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης άφησε για λίγο το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Υγείας και επέστρεψε σε φοιτητικούς ρυθμούς, με χοροπηδητά, χειροκροτήματα και συνθήματα στα Ιωάννινα. Ο υπουργός μπήκε με ενθουσιασμό στον ρυθμό των νέων της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, φωνάζοντας «Και Α και Ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ», σε ένα στιγμιότυπο που ο ίδιος επέλεξε να δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο συνοδεύτηκε από το μήνυμα «Πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη», με τον υπουργό να μεταφέρει από νωρίς το εκλογικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας, αρκετούς μήνες πριν από τις επόμενες κάλπες.

Η υποδοχή και τα συνθήματα

Η περιοδεία του Άδωνι Γεωργιάδη στα Ιωάννινα ολοκληρώθηκε με επίσκεψη και ομιλία στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε ο ίδιος, η προσέλευση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί ο χώρος ούτε στην αίθουσα ούτε στον διάδρομο.

Ο υπουργός Υγείας στάθηκε ιδιαίτερα στην υποδοχή που του επιφύλαξαν τα μέλη της ΟΝΝΕΔ. Στο βίντεο που ανάρτησε, εμφανίζεται να χοροπηδά και να χειροκροτά μαζί με τους συγκεντρωμένους, συμμετέχοντας στο γνωστό σύνθημα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.



Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του έγραψε: «Προχθές η περιοδεία μου στα Ιωάννινα τελείωσε με την επίσκεψη και την ομιλία μου στα γραφεία της ΔΕΕΠ Ιωαννίνων. Εκεί μαζεύτηκε τελικά τόσος κόσμος που δεν χώραγαν ούτε μέσα, ούτε στον διάδρομο. Ό,τι και να λένε η συσπείρωση μας ανεβαίνει διαρκώς και ας είμαστε αρκετούς μήνες προ των εκλογών. Την ωραιότερη όμως υποδοχή, μου την επεφύλαξαν τα παιδιά της @ONNED πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του Kyriakos Mitsotakis».



Προχθές η περιοδεία μου στα Ιωάννινα τελείωσε με την επίσκεψη και την ομιλία μου στα γραφεία της ΔΕΕΠ Ιωαννίνων. Εκεί μαζεύτηκε τελικά τόσος κόσμος που δεν χώραγαν ούτε μέσα, ούτε στον διάδρομο. Ό,τι και να λένε η συσπείρωση μας ανεβαίνει διαρκώς και ας είμαστε αρκετούς μήνες προ των εκλογών. Την ωραιότερη όμως υποδοχή, μου την επεφύλαξαν τα παιδιά της @ONNED πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του @kmitsotakis — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 18, 2026

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