Άγριο οπαδικό επεισόδιο στο Αιγάλεω: 40 άτομα επιτέθηκαν με ρόπαλα σε τέσσερις νεαρούς

Περίπου 40 άτομα επιτέθηκαν με γκλοπ και ρόπαλα σε δύο 18χρονους και δύο 21χρονους στο Αιγάλεω, αφού πρώτα τους ρώτησαν τι ομάδα είναι.

Επίθεση από ομάδα περίπου 40 ατόμων δέχθηκαν τέσσερις νεαροί στο Αιγάλεω, τα ξημερώματα της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, σε περιστατικό με πιθανό οπαδικό υπόβαθρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 00:20, στη συμβολή των οδών Σουλίου και Λήμνου. Θύματα της επίθεσης ήταν δύο 18χρονοι και δύο 21χρονοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά από τα χτυπήματα που δέχθηκαν.

Η ερώτηση πριν από την επίθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περίπου 40 άγνωστοι προσέγγισαν τους τέσσερις νεαρούς και τους ρώτησαν ποια ομάδα υποστηρίζουν. Η ερώτηση αυτή φέρεται να προηγήθηκε της επίθεσης, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι το περιστατικό ενδέχεται να συνδέεται με οπαδικές διαφορές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν οι νεαροί απάντησαν στην ερώτηση των δραστών ούτε αν η απάντησή τους, εφόσον υπήρξε, έπαιξε κάποιον ρόλο στην εξέλιξη του περιστατικού.

Στη συνέχεια, οι δράστες φέρονται να επιτέθηκαν στην παρέα με γκλοπ και ρόπαλα, χτυπώντας τους τέσσερις νεαρούς και προκαλώντας τους τραυματισμούς.

Τα τραύματα και η διαφυγή

Από την επίθεση οι τέσσερις νεαροί υπέστησαν ελαφρά τραύματα, κυρίως εκδορές και κακώσεις στα άκρα και στο κεφάλι. Ειδικότερα, ένας από τους 18χρονους και 21χρονους που βρίσκονταν στην παρέα έφερε εκδορές στο χέρι και στο πρόσωπο, ενώ δύο ακόμη τραυματίστηκαν στα χέρια. Ο τέταρτος νεαρός υπέστη εκδορές στα χέρια και στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Παρά τη βιαιότητα της επίθεσης και τη χρήση αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ελαφρά τραύματα στα θύματα.

Μετά την επίθεση, οι δράστες απομακρύνθηκαν από το σημείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, μέρος της ομάδας διέφυγε με μοτοσικλέτες, ενώ ορισμένοι φέρονται να απομακρύνθηκαν πεζή.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού εξετάζονται καταθέσεις και διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία για την πορεία των δραστών πριν και μετά την επίθεση.

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