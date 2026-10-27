Απέτυχε η νέα αποστολή για το χαμένο αεροπλάνο της Αμέλια Έρχαρτ: Τι βρήκαν στο νησί

Η αποστολή που ταξίδεψε σε ένα απομακρυσμένο νησί του Ειρηνικού για να αναζητήσει στοιχεία για την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ ολοκληρώθηκε χωρίς την ανακάλυψη του αεροπλάνου της.

Η αποστολή που ταξίδεψε σε ένα απομακρυσμένο νησί του Ειρηνικού για να αναζητήσει στοιχεία για την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ ολοκληρώθηκε χωρίς την ανακάλυψη του αεροπλάνου της, καθώς το αντικείμενο που είχε αναζωπυρώσει τις ελπίδες αποδείχθηκε ότι ήταν πιθανότατα κορμοί δέντρων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στη Νικουμαρόρο, μια κοραλλιογενή ατόλη στο Κιριμπάτι, στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το ενδιαφέρον των ερευνητών είχε στραφεί σε ένα μυστηριώδες αντικείμενο, γνωστό ως Taraia Object, το οποίο εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2020 σε δορυφορικές εικόνες της λιμνοθάλασσας του νησιού. Οι μακριές, ασημένιες μορφές του αντικειμένου είχαν προκαλέσει εικασίες για την προέλευσή του. Ορισμένοι θεωρούσαν ότι επρόκειτο για κορμούς δέντρων που είχαν ξεβραστεί στην ακτή, ενώ άλλοι υποστήριζαν ότι η έντονα ανακλαστική επιφάνειά του θα μπορούσε να υποδηλώνει ανθρώπινη κατασκευή.

Η υπόθεση οδήγησε μια ομάδα από το Archaeological Legacy Institute, το Purdue Research Foundation και το Πανεπιστήμιο Purdue στην απομακρυσμένη ατόλη, προκειμένου να εξετάσει το εύρημα από κοντά. Η αποστολή, ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε τις προσδοκίες. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, μεγάλο μέρος του αντικειμένου είχε ήδη διασπαστεί και παρασυρθεί από το νερό, αφήνοντας πίσω ένα τμήμα σε σχήμα Υ.

Γιατί οι κορμοί έμοιαζαν με μεταλλικό αντικείμενο

Η επιτόπια εξέταση οδήγησε την ομάδα στο συμπέρασμα ότι το αντικείμενο αποτελούνταν από κορμούς δέντρων που είχαν ξεβραστεί στην ακτή. Η ασημένια, γυαλιστερή όψη τους αποδόθηκε σε ένα ανθρακικό επίχρισμα, το οποίο σχηματίστηκε από συμπαγοποιημένη άμμο κοραλλιών. «Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να βρούμε το στοιχείο που θα έδινε οριστική απάντηση», δήλωσε ο Στιβ Σουλτς από το Πανεπιστήμιο Purdue, σε βίντεο που καταγράφηκε στις ακτές της Νικουμαρόρο.

Η αποστολή αντιμετώπισε και πρακτικές δυσκολίες. Ο κακός καιρός δυσχέρανε την προσέγγιση του νησιού, ενώ τα τεράστια καβούρια της περιοχής έκαναν αισθητή την παρουσία τους: την πρώτη νύχτα, οι ερευνητές αναγκάστηκαν να κοιμηθούν στο σκάφος, καθώς τα καβούρια είχαν κατακλύσει την κατασκήνωσή τους αναζητώντας τροφή.

Παρά την απογοητευτική κατάληξη της έρευνας για το Taraia Object, η ομάδα συνέχισε τις αναζητήσεις στο νησί για μερικές ημέρες. Το μοναδικό εύρημα που πήρε μαζί της ήταν ένας μεταλλικός σωλήνας, στον οποίο σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν περαιτέρω εξετάσεις.

Η εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ παραμένει άλυτο μυστήριο

Η Νικουμαρόρο βρίσκεται κοντά στη διαδρομή που ακολουθούσε η Αμέλια Έρχαρτ όταν εξαφανίστηκε το 1937, στην προσπάθειά της να πετάξει από την Παπούα Νέα Γουινέα προς το νησί Χάουλαντ. Η Έρχαρτ και ο συγκυβερνήτης της, Φρεντ Νούναν, χάθηκαν κατά τη διάρκεια της πτήσης τους πάνω από τον Ειρηνικό.

Μία από τις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί όλα αυτά τα χρόνια υποστηρίζει ότι το αεροπλάνο τους κατέπεσε στον ωκεανό και ότι οι δύο αεροπόροι κατάφεραν να φτάσουν στη Νικουμαρόρο, όπου έζησαν ως ναυαγοί. Προηγούμενες αποστολές έχουν εντοπίσει ευρήματα που έχουν ερμηνευθεί ως πιθανά ίχνη καταυλισμού ναυαγών, καθώς και ανθρώπινα οστά που αργότερα εκτιμήθηκε ότι ανήκαν σε άνδρα. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν έχουν λύσει οριστικά το μυστήριο.

Ο Σουλτς υπογράμμισε ότι στόχος της αποστολής ήταν να ελεγχθεί μια υπόθεση και όχι να εξασφαλιστεί ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Όπως ανέφερε, το αντικείμενο δεν αποδείχθηκε αυτό που ήλπιζαν οι ερευνητές, όμως η αποστολή προσέφερε νέα δεδομένα για τη Νικουμαρόρο και πρόσθεσε ένα ακόμη κεφάλαιο στην αναζήτηση της τύχης της Έρχαρτ. Η τύχη της διάσημης αεροπόρου και του συγκυβερνήτη της εξακολουθεί, έτσι, να παραμένει άγνωστη.

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