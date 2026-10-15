«Συνετρίβη στον Ειρηνικό και γιγάντια καβούρια την κατασπάραξαν»: Η θεωρία της Αμέλια Έρχαρτ 89 χρόνια μετά

Μήπως γιγάντια καβούρια εξαφάνισαν τα ίχνη της Αμέλια Έρχαρτ; Μια αμφιλεγόμενη θεωρία επανέρχεται, ενώ νέα αποστολή αναζητά στον Ειρηνικό στοιχεία για το χαμένο αεροπλάνο της.

Το 1937, η Αμέλια Έρχαρτ και ο πλοηγός της Φρεντ Νούναν, φαίνεται να επέζησαν από μια αναγκαστική προσθαλάσσωση ή προσγείωση, στην ακατοίκητη ατόλη Νικουμαρόρο του Ειρηνικού Ωκεανού. Μια θεωρία που φαίνεται να επανέρχεται μετά από σχεδόν 90 χρόνια στο προσκήνιο, είναι αυτή που θέλει τους δύο νεκρούς να έχουν φαγωθεί από τα γιγάντια καβούρια καρύδας, που κατοικούν στο νησί.

Τα καβούρια καρύδας είναι τα μεγαλύτερα χερσαία αρθρόποδα καρκινοειδή στον κόσμο, έχοντας ένα άνοιγμα ποδιών που μπορεί να φτάσει μέχρι και 90 εκατοστά και βάρος που ξεπερνάει τα 4 κιλά, ενώ διαθέτουν τεράστια δύναμη στις δαγκάνες τους, ικανή να σπάσει ακόμα και καρύδες.

Οι αεροπόροι που χάθηκαν στον ωκεανό

Επιστρέφοντας στην υπόθεση των δύο αγνοούμενων, οι υποστηρικτές της θεωρίας υποστηρίζουν ότι, εάν η Έρχαρτ και ο Νούναν προσγειώθηκαν στη Νικουμαρόρο, ενδέχεται να πέθαναν στο νησί και τα τοπικά, επιθετικά και σαρκοφάγα καβούρια της καρύδας να έσυραν και να κατασπάραξαν τα λείψανά τους. Λίγα χρόνια μετά, το 1940, ένας Βρετανός αξιωματικός ανακάλυψε 13 ανθρώπινα οστά τα οποία αργότερα χάθηκαν, ενώ στην περιοχή εντοπίστηκαν επίσης ίχνη ενός πρόχειρου καταυλισμού, αντικείμενα αμερικανικής κατασκευής και ένα τμήμα παπουτσιού.

Η θεωρία επανήλθε μετά από ένα πείραμα του 2018, κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκαν σφάγια χοίρων και διαπιστώθηκε ότι τα καβούρια της καρύδας μπορούσαν να αφαιρέσουν την σάρκα από ένα σώμα και να διασκορπίσουν τα οστά μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ήδη από το 2014, η NASA σημείωνε ότι εδώ και δεκαετίες, ιατροδικαστές, ιστορικοί και λάτρεις της αεροπορίας αναζητούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Έρχαρτ προσγείωσε το αεροσκάφος Lockheed Electra 10E στη Νικουμαρόρο.

Η νέα έρευνα για τον εντοπισμό του αεροσκάφους

Μια 17μελής επιτροπή από το Πανεπιστήμιο του Purdue πρόκειται να μείνει στο νησί τις επόμενες μέρες προκειμένου να ερευνήσει το λεγόμενο «αντικείμενο Taraia», ένα ασυνήθιστο εύρημα που βρίσκεται σε μια ρηχή λιμνοθάλασσα του κοραλλιογενούς υφάλου. Το αντικείμενο εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2020 σε δορυφορικές εικόνες, ενώ αργότερα, ιστορικοί ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι διακρινόταν και σε αεροφωτογραφίες της περιοχής ένα χρόνο μετά την εξαφάνιση της Έρχαρτ, το 1938.

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν εξειδικευμένο εξοπλισμό, μεταξύ άλλων σόναρ και μαγνητόμετρα, για να διαπιστώσουν εάν το αντικείμενο είναι το υθισμένο ναυάγιο του αγνοούμενου αεροσκάφους Lockheed Electra 10-E της Έρχαρτ, τονίζοντας πως για πρώτη φορά βρισκόμαστε τόσο κοντά στην ολοκλήρωση της επιθεώρησης του αντικειμένου Taraia και ενδεχομένως στην οριστική επίλυση του άλυτου, εδώ και περισσότερα από 89 χρόνια, μυστηρίου της εξαφάνισης της Αμέλια Έρχαρτ και του Φρεντ Νούναν.

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