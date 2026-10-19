Μετά τις διαδηλώσεις και τις λεηλασίες στην Γαλλία σειρά έχει η... μεταπώληση: Κλεμμένα προϊόντα σε online πλατφόρμες

Αρώματα, τσάντες πολυτελείας, ρούχα, ακόμα και κάρτες Pokemon εμφανίστηκαν σε online αγγελίες μετά τις λεηλασίες στην Γαλλία, κινητοποιώντας έρευνα στις πλατφόρμες μεταπώλησης

Στο μικροσκόπιο των διαδικτυακών πλατφορμών μεταχειρισμένων προϊόντων βρίσκονται αγγελίες που ενδέχεται να συνδέονται με τις πρόσφατες λεηλασίες στη Γαλλία. Αρώματα, καλλυντικά, τσάντες πολυτελείας, αλλά και συλλεκτικές κάρτες Pokémon εμφανίστηκαν προς πώληση στο διαδίκτυο μετά τα εκτεταμένα επεισόδια, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ότι όλα τα προϊόντα προέρχονται από κλοπές.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το Vinted, για το οποία η Γαλλία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά, εντόπισε αύξηση αγγελιών που προκαλούν υποψίες για πιθανή σύνδεση με τις λεηλασίες. Η εταιρεία έχει ενισχύσει τους ελέγχους και προχωρά στην αφαίρεση ύποπτων καταχωρίσεων, ενώ προειδοποιεί ότι οι παραβάσεις των κανόνων της μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και στον οριστικό αποκλεισμό λογαριασμών.

Η πώληση κλεμμένων αντικειμένων απαγορεύεται από τους όρους χρήσης της πλατφόρμας, η οποία βασίζεται τόσο σε δικούς της μηχανισμούς ελέγχου όσο και σε αναφορές χρηστών και επιχειρήσεων.

Από τις λεηλασίες των καταστημάτων στις online αγγελίες

Η υπόθεση ακολουθεί τα βίαια επεισόδια και τις επιθέσεις σε εμπορικά καταστήματα στη Γαλλία, στο πλαίσιο των διαδηλώσεων για το αυξημένο κόστος ζωής. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν ομάδες ατόμων να εισβάλλουν σε καταστήματα γνωστών οίκων, μεταξύ των οποίων οι Louis Vuitton, Burberry και Celine, αφαιρώντας εμπορεύματα.

Galeries Lafayette in Paris is being looted tonight. It’s the French equivalent of Harrods in London or Bergdorf Goodman in NYC https://t.co/F5jZU4bswZ — Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2026

Παράλληλα, η αλυσίδα καλλυντικών Sephora επιβεβαίωσε ότι αρκετά καταστήματά της παραβιάστηκαν και λεηλατήθηκαν, με τις συγκεκριμένες εξελίξεις να ενίσχυσαν τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο διοχέτευσης μέρους των προϊόντων στη δευτερογενή αγορά. Η Vinted ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αστυνομικές και τις αρμόδιες γαλλικές Αρχές για τη διερεύνηση ύποπτων συναλλαγών. Αντίστοιχα, το eBay ξεκαθάρισε, σύμφωνα με την Telegraph, ότι απαγορεύει αυστηρά την πώληση κλεμμένων αντικειμένων.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογικά εργαλεία για τον εντοπισμό ύποπτης δραστηριότητας και συνεργάζεται με τις Αρχές. Όπως ανέφερε εκπρόσωπός της, όταν επιβεβαιωθεί από την αστυνομία ότι ένα αντικείμενο έχει κλαπεί, η αγγελία αφαιρείται άμεσα και λαμβάνονται μέτρα κατά του πωλητή.

Οι έλεγχοι στις πλατφόρμες συνεχίζονται, με στόχο να περιοριστεί η πιθανή μεταπώληση προϊόντων που συνδέονται με τις λεηλασίες. Ωστόσο, η εμφάνιση μιας ύποπτης αγγελίας δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι το προϊόν έχει κλαπεί.

Protesters are trashing French boutiques The video shows a ransacked Hermès store in Bordeaux October 17, 2026

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