Αλεξανδρούπολη: Αστυνομικός Σταυρός στον αρχιφύλακα που έσωσε οδηγό ταξί στη Μάκρη

Ο αστυνομικός τον Ιούλιο του 2025 έπεσε στα νερά του λιμανιού της Μάκρης και απεγκλώβισε οδηγό από ταξί που είχε καταλήξει στη θάλασσα

Μια πράξη γενναιότητας που είχε συγκινήσει το πανελλήνιο αναγνωρίζει επίσημα η Πολιτεία, απονέμοντας τον Αστυνομικό Σταυρό στον αρχιφύλακα της Τροχαίας Γεώργιο Μπρίτσο, ο οποίος δεν δίστασε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του για να σώσει έναν συνάνθρωπό του στην Αλεξανδρούπολη.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, στις 09:40, στην αίθουσα «Άβδηρα 1» του ξενοδοχείου «GRECOTEL ASTIR EGNATIA» στην Αλεξανδρούπολη. Στην εκδήλωση αναμένεται να παραστούν εκπρόσωποι της ηγεσίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

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