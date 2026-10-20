Νέο Ηράκλειο: Έπεσαν σοβάδες στην είσοδο σχολείου λίγους μήνες μετά από ανακαίνιση

Ανησυχία προκαλεί η πτώση σοβάδων στο 1ο Λύκειο Νέου Ηρακλείου, καθώς το σχολικό συγκρότημα είχε ανακαινιστεί το καλοκαίρι

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων προκαλεί η πτώση σοβάδων από την οροφή της εισόδου του 1ου Λυκείου Νέας Ιωνίας. Το περιστατικό προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό, καθώς το σχολικό συγκρότημα είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα αναβάθμισης και οι εργασίες είχαν ολοκληρωθεί το περσινό καλοκαίρι.

Φωτογραφία που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 δείχνει κομμάτια σοβά πεσμένα στο πάτωμα, σε χώρο κοντά στην είσοδο του σχολείου. Η γυναίκα που δημοσίευσε τη φωτογραφία σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την κατάσταση, γράφοντας: «Ωραία εικόνα ε; Πηγαίνεις στη δουλειά το πρωί και είσαι σίγουρος ότι γυρίζοντας θα βρεις το παιδί σου σπίτι».

Η ανακαίνιση μέσα από πρόγραμμα

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «Έκφραση», το σχολικό συγκρότημα που στεγάζει το 1ο Γυμνάσιο και το 1ο Λύκειο Ηρακλείου Αττικής είχε συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα αναβάθμισης σχολικών μονάδων «Μαριέττα Γιαννάκου». Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027. Μάλιστα, στις 10 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν από το πρώτο κουδούνι, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, Νίκος Μπάμπαλος, είχε αναφερθεί δημόσια στην αναβάθμιση των δύο σχολείων, τα οποία κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1970.

Στην ανάρτησή του έκανε λόγο για «δύο καινούργια σχολεία», επισημαίνοντας ότι πραγματοποιήθηκαν εργασίες στις μονώσεις, στις τουαλέτες και στους αύλειους χώρους, καθώς και βαψίματα και άλλες παρεμβάσεις. Παράλληλα, είχε τονίσει ότι η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», έπειτα από διεκδίκηση της δημοτικής αρχής.

Στο επίκεντρο η ασφάλεια των σχολικών κτιρίων

Το περιστατικό στο Νέο Ηράκλειο επαναφέρει τη συζήτηση για την κατάσταση των σχολικών υποδομών και την ανάγκη διασφάλισης της προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών. Η πτώση σοβάδων σε χώρο εισόδου σχολείου προκαλεί ανησυχία, ιδιαίτερα όταν σημειώνεται λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση εργασιών ανακαίνισης. Το συμβάν αναδεικνύει την ανάγκη να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες υποχώρησε η οροφή και να αξιολογηθεί η ασφάλεια του συγκεκριμένου χώρου.

Παράλληλα, αντίστοιχα περιστατικά σε σχολεία άλλων περιοχών της χώρας έχουν εντείνει τον προβληματισμό για τη συντήρηση και την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων.

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