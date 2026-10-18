Νεκρός ιερέας στο Εκουαδόρ: Ξύλινος σταυρός τον καταπλάκωσε σε live μετάδοση (vid)

Ο πατέρας Πατρίσιο Σάντσες σκοτώθηκε στη διάρκεια Θείας Λειτουργίας στο Εκουαδόρ, όταν ξύλινος σταυρός έπεσε πάνω του

Τραγικό θάνατο βρήκε το Σάββατο ο εφημέριος της εκκλησίας της Παναγίας της ΔIαρκούς Βοήθειας (Our Lady of Perpetual Help) στο Γκουαγιακίλ του Εκουαδόρ, όταν ένας βαρύς ξύλινος σταυρός αποκολλήθηκε από τον τοίχο και έπεσε πάνω του την ώρα που τελούνταν η Θεία Λειτουργία.

Η λειτουργία μεταδιδόταν ζωντανά όταν συνέβη το δυστύχημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται για το περιστατικό. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα διαδίκτυο, ακούγεται μία από τις πιστές να φωνάζει απεγνωσμένα «Πάτερ, Πάτερ… καλέστε ασθενοφόρο». Ωστόσο, οι υπηρεσίες υγείας δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα για να σώσουν τη ζωή του.

Η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής

Τον θάνατο του πατέρα Πατρίσιο Αλφρέδο Σάντσες Μολινάρι, μέλους του τάγματος των Ρεντεμπτοριστών, ανακοίνωσε η Αρχιεπισκοπή του Γκουαγιακίλ. Στην ανακοίνωσή της, η Αρχιεπισκοπή ανέφερε:

«Ενημερώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας Πατρίσιο Αλφρέδο Σάντσες Μολινάρι, CSsR., ο οποίος υπηρετούσε ως εφημέριος της εκκλησίας Perpetuo Socorro, στο Κέντρο της Βικαριανής Περιφέρειας, επέστρεψε στον Οίκο του Πατέρα, για να απολαύσει την παρουσία και τη δόξα Του».

Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τον θάνατο του ιερέα, προκαλώντας θλίψη στην τοπική εκκλησιαστική κοινότητα.

#EnVideo 📹 | Muere padre tras ser aplastado por una cruz durante misa en vivo El párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador, murió este sábado tras ser golpeado por una pesada cruz de madera que se desprendió de la pared en medio de una misa que se transmitía en vivo. La arquidiócesis de Guayaquil emitió un comunicado informando la muerte del padre Patricio Sánchez: "Comunicado: Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria", dijo la arquidiócesis de Guayaquil. 📹: @ThePremium24X | #EUVzla | October 18, 2026

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